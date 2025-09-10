Scoppia il primo gossip intorno alla nuova edizione del Grande Fratello: due concorrenti avrebbero un flirt segreto.

La nuova edizione del Grande Fratello non è ancora partita ma c’è già il primo gossip. Come ha annunciato Simona Ventura, tutti i concorrenti saranno nip e, nonostante non ci siano i nomi, Deianira Marzano ha pubblicato un’indiscrezione secondo cui tra due concorrenti sarebbe già scoppiata la scintilla. Tra le storie del proprio profilo Instagram, infatti, l’esperta di gossip svela che tra due concorrenti che si sono incontrati ai casting ci sarebbero state già delle scintille.

Simona Ventura, tutte le novità del suo Grande Fratello/ "Signorini? Ci siamo sentiti e..."

Scintille che, tuttavia, non sarebbero finite il giorno dei casting perché, a quanto pare, i due avrebbero cominciato a sentirsi e non è da escludere che abbiano un flirt segreto. Nella casa del Grande Fratello, dunque, nascerà prestissimo la prima coppia?

Grande fratello: l’indiscrezione di Deianira Marzano

“Due nuovi concorrenti del prossimo Grande Fratello si sarebbero conosciuti durante i provini e tra loro sono subito scattate scintille. E non è tutto: entrambi sono stati scelti per entrare nella casa e, a quanto pare, si stanno già sentendo in gran segreto”. E’ questa la notizia pubblicata da Deianira Marzano sulla nuova edizione del Grande Fratello.

Chicca Rocco e Giovanni Masiero si sono lasciati dopo 11 anni?/ L'indiscrezione: "Da un anno è finita"

Cosa accadrà, dunque, nella casa più spiata d’Italia? I due concorrenti, protagonisti del primo gossip sulla nuova edizione del reality show, ammetteranno di essersi conosciuti ai casting e di essersi sentiti prima ancora di varcare la famosa porta rossa o faranno finta di non conoscersi per dare, poi, il via alla prima ship? Lo scopriremo con l’inizio del GF di Simona Ventura che promette non dinamiche forzate ma storie vere.