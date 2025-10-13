Cristina Plevani dice la sua dopo lo scontro tra Jonas Pepe e Omer Elomari al Grande Fratello, cosa ha detto l'opinionista sui social.

Nei giorni scorsi non è mancata la tensione al Grande Fratello a causa di un acceso scontro tra Jonas Pepe e Omer Elomari, dopo quello che è successo anche Cristina Plevani ha detto la sua sui social. La vicenda risale a sabato 11 ottobre 2025, mentre i concorrenti della nuova edizione del reality stavano preparando la pizza nella casa più spiata d’Italia. Una banale discussione in pochi istanti ha preso una brutta piega e mentre litigavano sono quasi arrivati alle mani, ad impedire lo scontro fisico è stato l’intervento dei loro compagni di avventura.

Dopo la lite animata Jonas Pepe ha spiegato che la discussione è scoppiata dopo che lui si è recato in cucina per controllare la pizza in forno, il gieffino però ha chiuso il forno dicendo che aveva già controllato ma quando lui ha comunque provato a guardare ha richiuso il forno e hanno iniziato a litigare. A detta sua non aveva nessuna intenzione di litigare, ha però precisato che sono troppo diversi. Anche Omer Elomari si è sfogato dopo lo scontro, parlando con Matteo e Domenico ha detto che è stato Jonas a cercare lo scontro con lui.

Il Grande Fratello censura la lite tra Omer e Jonas: il commento di Cristina Plevani sui social

Nel momento in cui la discussione tra Jonas Pepe e Omer Elomari è diventata alquanto animata la regia del Grande Fratello ha preferito cambiare inquadratura, i telespettatori quindi non hanno potuto vedere cos’altro è successo tra i due concorrenti. Moltissimi utenti sui social hanno commentato l’accaduto dicendo che non è stato giusto che la redazione del reality abbia optato per la censura.

Anche Cristina Plevani sui social ci ha tenuto a dire la sua in merito a quello che è successo nei giorni scorsi nella casa del Grande Fratello. Riferendosi alla censura su X ha scritto: “Che senso ha togliermi la diretta sul litigio?”. Quella dell’opinionista è stata una chiara critica nei confronti del Grande Fratello e in molti le hanno dato ragione. La vicenda verrà fuori durante la messa in onda della nuova puntata del reality di stasera? Verranno presi dei provvedimenti dopo lo scontro animato? Non ci resta che attendere per saperne di più.

