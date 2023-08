Grande Fratello, Cesara Buonamici rischia la professione di giornalista?/ Lo scudo di Berlusconi

Cesara Buonamici rischia il ruolo di giornalista TV, per via del Grande Fratello? Esplode il gossip sul nuovo debutto

Cesara Buonamici é la grande novità nel cast del rinnovato Grande Fratello, che subentra al posto delle uscenti Sonia Bruganelli e Orietta Berti, come opinionista unica, ma la sua professione primaria sarebbe messa a rischio. Giornalista e mezzo busto del Tg 5 delle 20:00 -da lei stessa condotto per intero sulle reti Mediaset- l’azienda di trasmissione televisiva facente capo all’amministratore delegato Piersilvio Berlusconi, Cesara Buonamici é la new entry inaspettata nell’attesa trasmissione che da oltre 20 anni intrattiene l’occhio pubblico, ben oltre le critiche di chi taccia il gioco sulla convivenza forzata nella Casa di trash in TV, dai messaggi diseducativi.

La nuova edizione del Grande fratello -che si preannuncia a prima firma di Il sussidiario.net come un “GFVIP 8+ NIP“- é prevista in onda in chiaro tv su Canale 5 e via streaming online sul sito web Mediaset infinity, a partire dall’11 settembre 2023. Questo, salvo cambiamenti repentini dei palinsesti televisivi. E, intanto, c’é chi si chiede se Cesara possa rischiare il ruolo principale di giornalista e mezzo busto. Questo, dal momento che la giornalista é chiamata a coprire un secondo ruolo inedito in casa Mediaset, quello di opinionista televisiva, che a fronte degli esempi vip di rodate colleghe opinioniste registratisi negli anni in TV si direbbe in contrasto con il mondo del giornalismo, fatto di toni pacati e alla continua lotta contro la disinformazione provocata dagli eccessi del gossip.

Spunta lo scudo a garanzia, di Cesara Buonamici

E a rispodere al quesito generale che vedrebbe il ruolo principale della giornalista a rischio, relativamente al debutto che Cesara Buonamici é tenuta a registrare al Grande Fratello vip, ci pensa ora Nuovo TV: “Indubbio è che ritrovare Cesara Buonamici come opinionista del GF farà un certo effetto a chi è abituato a seguirla al TG5. – si apprende tra le perle di gossip rilasciate dalla fonte-. Di certo la giornalista ha chiesto garanzie a Pier Silvio Berlusconi che pare l’abbia chiamata personalmente per proporle questa nuova avventura. L’AD di Mediaset vuole dare una svolta al reality, alzando il livello qualitativo ed eliminando il trash”. Insomma, a quanto pare alla base dei patti intercorrenti tra le parti, Piersilvio Berlusconi avrebbe proposto a Cesara Buonamici il nuovo ruolo tv al servizio del Grande Fratello vip, fornendole uno “scudo”. Assicurandole, cioè, che indipendentemente dal riscontro generale conseguente al nuovo debutto lei sarebbe confermata nello slot del telegiornale di casa Mediaset. Ma non solo. “Sarà quindi lo show ad adeguarsi allo stile di Cesara Buonamici, non certo il contrario. Resta da capire se il nuovo corso del programma otterrà anche gli ascolti sperati.”, fa sapere in aggiunta sibillinamente la fonte, a garanzia benefica per la Buonamici. Insomma, il rinnovato Grande Fratello si propone di dare una svolta di registro al mondo dei reality show.

