Cesara Buonamici non si risparmia al Grande Fratello e punzecchia Zeudi di Palma in apertura di puntata. L’opinionista di Alfonso Signorini crede che la concorrente gieffina sia molto attenta alle telecamere e alle inquadrature favorevoli e non manca di farglielo notare. “Ognuno nella casa porta se stesso, e un quid di cose che ritiene gli siano convenienti per andare avanti nel gioco…”, dice la celebre giornalista. Che poi affonda il colpo con parole eloquenti: “Lei è entrata con una forte preparazione, sapeva dov’era la camera quadrangolare. Tutti si sono accorti della concentrazione che ha Zeudi, l’ha dimostrata”.

La frustata di Cesara Buonamici in realtà è una critica molto più ampia di quanto possa sembrare e parte infatti da lontano. “Tutti hanno pensato ‘A me forse mi ha sfruttato’. Sei andata contro Lorenzo, ma non ho ben capito perché”, ha concluso la giornalista. Parole che hanno creato parecchio frastuono sul web, dividendo il pubblico del Grande Fratello.

E mentre in rete i fan si sono divisi sulle parole di Cesara Buonamici, dentro la casa del Grande Fratello l’attenzione è stata piuttosto scarsa. Non a caso Alfonso Signorini ha ripreso la concorrente, invitando tutto il gruppo a seguire le parole di Cesara. “Maleducate, sta parlando Cesara. Avrà un’opinionista una ragione in più di parlare rispetto a voi? Ascoltatela, per educazione. Non facendo una parata di fatti vostri”, ha tuonato il padrone di casa.

A dare manforte a Zeudi ci ha poi pensato Beatrice Luzzi, evidentemente contrariata dalla presa di posizione della collega opinionista che a suo dire avrebbe esagerata. Per la Luzzi, infatti, Zeudi sarebbe una vittima e nella scorsa puntata sarebbe stata tratta malamente dai compagni di avventura nella casa.

