A fine settembre avrà inizio la nuova edizione del Grande Fratello, ma questa volta a dare il benvenuto al pubblico di Canale5 non ci sarà Alfonso Signorini bensì Simona Ventura. La casa sarà composta da nip, non ci sarà un’opinionista, ma tre ex concorrenti che andranno a commentare le gesta di chi entrerà dalla porta rossa: Floriana Secondi, Ascanio Pacelli e Cristina Plevani.

Intanto nella sua newsletter Lorenzo Pugnaloni ha tirato un bilancio sui concorrenti della scorsa edizione tra chi ha deluso, chi ha sorpreso e chi è caduto nel dimenticatoio. Si parte da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato dove i fan hanno smesso di sperare in un ritorno di fiamma che non servirebbe a nulla. Lei sembra essere molto impegnata a fare provini per il cinema e per la televisione.

Grande Fratello: che fine hanno fatto Zeudi Di Palma, Helena Prestes e Javier Martinez?

E invece Zeudi Di Palma che fine ha fatto? Sta usando i social per incrementare il tesoretto che ha raccolto da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello e si è trovata fiumane di fan adoranti per non si sa bene quale motivo. Helena Prestes e Javier Martinez sembrano essere felici, sono persino andati a convivere, anche se alcuni pensano che siano solo una copia di facciata. Soltanto il tempo potrà dire qual è la verità.

Sono felici e contenti anche Alfonso e Chiara nonostante se la siano vista brutta in America dato che hanno avuto un incidente stradale. Bene anche Yulia e Luca anche se preferiscono mantenere un certo riserbo per la loro relazione. Gli altri sono caduti nel dimenticatoio, chi più e chi meno, tranne Pamela Petrarolo che ha superato il provino di Tale e Quale Show e sarà appunto nel cast dell’edizione 2025 condotta come sempre da Carlo Conti su Rai1.

