La puntata del GF di lunedì 17 marzo 2025 ha visto l’eliminazione a sorpresa di Tommaso Franchi. Il concorrente è stato il meno preferito dal pubblico perdendo al televoto contro Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti. La sua uscita dalla Casa è stata seguita da un altro colpo di scena: l’eliminazione di Javier Martinez e il conseguente ritorno come concorrente della diciottesima edizione grazie al biglietto di ritorno. Come di consueto, il momento delle nomination, divise tra palesi e segrete, ha mandato al televoto tre concorrenti: uno di loro dovrà abbandonare e rinunciare alla possibilità di giocarsi la finale.

Grande Fratello, Federico Chimirri attaccato dai fan di Zeudi Di Palma/ "Non giudico la sessualità, ma..."

Grande Fratello: Chiara, Helena e Giglio. Chi si salva al televoto?

Il destino di Helena Prestes, Luca Giglioli e Chiara Cainelli è ancora una volta nelle mani del pubblico. Chi è il concorrente che rischia di più? La Prestes, al centro di una furibonda lite con Zeudi Di Palma, ha vissuto il suo percorso al GF tra scontri e momenti di vulnerabilità. C’è chi la considera una concorrente autentica e combattiva, e chi la vede come una presenza troppo conflittuale. Giglio è stato un concorrente sulle sue, apparentemente anonimo con spazzi di simpatia. Negli ultimi giorni è uscito fuori grazie alla discussione avuta con Stefania Orlando. Chiara ha messo in atto una strategia, stringendo alleanze con i più apprezzati del pubblico.

Helena Prestes, crollo dopo lite con Javier al GF: "Non credo sia l'uomo giusto per me"/ "Non mi fido"

Chiara Cainelli eliminata da GF? La sfida e cosa dicono i sondaggi

Attualmente le statistiche dei sondaggi danno come prossima eliminata la Cainelli tallonata dal parrucchiere. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne potrebbe essere supportata dai fan di Zeudi Di Palma: la scorsa settimana è passata dall’1% al 57% delle preferenze in soli quattro giorni. Ancora una volta, potrebbe essere salva grazie ai bot, alle VPN o alle votazioni provenienti dall’estero. Ormai non è più un mistero l’uso improprio del televoto, tanto da spingere Codacons a fare un esposto. Ampio margine, al momento, per la modella brasiliana che potrebbe salvarsi e superare l’ennesimo televoto che la vede protagonista.