Cosa accadrà nella prima puntata del Grande Fratello di Simona Ventura? Chi varcherà la famosa porta rossa.

Tutto pronto per la prima puntata del Grande Fratello di Simona Ventura che, lunedì 29 settembre, darà ufficialmente il via alla nuova edizione del reality show. Sulle pagine social del Grande fratello e sul sito sono stati presentati ufficialmente i primi concorrenti. Finora, il pubblico ha conosciuto Anita, il pugile Matteo, Francesca che è la mamma di un attore famoso, Omer che ha visto la propria casa crollare sotto i propri occhi e Giulio. Un cast che, per il momento, sta piacendo molto al popolo del web che sta già scegliendo i propri beniamini.

Oltre ai concorrenti ufficialmente presentati, lunedì sera, a varcare la famosa porta rossa della casa più famosa d’Italia, come fa sapere Giuseppe Candela su X, dovrebbero essere in 12. Un numero che, tuttavia, a quanto pare, non sarebbe il numero definitivo dei concorrenti.

Grande Fratello: cosa accadrà nella prima puntata

Saranno dodici i concorrenti che, lunedì sera, varcheranno la porta rossa della casa del Grande Fratello dando ufficialmente il via alla nuova edizione. Simona Ventura mostrerà la casa al pubblico, presenterà i vari inquilini e darà il benvenuto ai tre ex gieffini che la affiancheranno in studio e che commenteranno le dinamiche della casa ovvero Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi.

Come fa sapere Giuseppe Candela su X, per il momento, il reality sarà trasmesso una volta a settimana e il cast potrebbe riservare sorprese non essendo ancora chiuso. “Lunedì al Grande Fratello entreranno i primi dodici concorrenti (non è vero che il cast non è chiuso). La prima settimana niente raddoppio (scelta editoriale) ma con tempi da definire arriveranno”, scrive il giornalista. Inoltre, sempre lunedì sera sarà svelato il destino di Jonas.