Quando sta per terminare un’edizione del Grande Fratello, come quella attuale, dopo quasi duecento giorni, tanto che in molti pensano che sia una follia che duri così tanto, si va alla memoria a coloro che lo hanno vinto negli passati, tra versione nip e vip, partendo dalla prima vincitrice in assoluto ovvero Cristina Plevani (anni 2000), che ha deciso di dedicarsi allo sport e al mondo del fitness, limitandosi a commentare ogni tanto le vicende della tv sui social. Nel 2001 a trionfare è stato Flavio Montrucchio, che ha avuto fortuna perché negli anni è diventato un apprezzato conduttore, tanto da essere uno dei volti di Real Time. Floriana Secondi ha vinto nel 2003 e ad oggi gestisce un bar a Ostia dopo un momento in cui era presente nelle trasmissioni di Barbara d’Urso.

Serena Garitta, che è stata invitata di Barbara d’Urso e opinionista, ha vinto nel 2004 mentre l’anno successivo a trionfare è stato Jonathan Kashanian che per un periodo ha lavorato a Verissimo e in altri programmi sempre nel ruolo di esperto di moda. Augusto De Megni, che ha vinto nel 2006, si è allontanato dal mondo dello spettacolo. Chi ricorda Milo Coretti nel 2007? È stato assolto dopo alcune controversie legali. L’anno dopo Mario Ferretti vinse per poi abbandonare questo mondo dedicando al suo agriturismo.

Continuiamo a ripercorrere i nomi degli altri vincitori del Grande Fratello come Ferdi Barisa nel 2009 che con i soldi vinti ha fondato Casa Elim, associazione che si occupa di aiuto sociale. Chi non ricorda il tornado di energia e di polemiche Mauro Marin? Dopo alcune ospitate ha deciso di dedicarsi alla sua professione di oste. Andrea Cocco, che ha vinto l’anno successivo, si è buttato nell’ambito della moda e del cinema mentre Sabrina Mbarek ha deciso di dedicarsi a tutt’altro. Mirco Petrilli dopo la sua vittoria nel 2014 è tornato a lavorare nei campi mentre Federica Lepanto lavora come influencer e infermiera.

Alessia Macari, un’ex protagonista di Avanti un altro, vinse l’edizione 2016 del Grande Fratello Vip e l’anno dopo il pubblico premiò l’encomiabile percorso di Daniele Bossari, che lavora tutt’oggi in tv, e che ha coronato il suo sogno di sposare la sua Filippa Lagerback. Walter Nudo vinse nel 2018, dopo aver già trionfato con L’Isola dei Famosi, e ora ha una sorta di podcast che viene preso di mira dalla Gialappa’s Band. Nel 2019 vinse Martina Nasoni, che ispirò una canzone di Irama, e l’anno dopo (la prima condotta da Signorini) Paola Di Benedetto, che oggi lavora come speaker radiofonica a RTL 102.5. Arrivando agli anni più vicini a noi nel 2021 vinse Tommaso Zorzi, che dopo alcune sfortunate apparizioni tv, è tornato a fare l’influencer. Jessica Selassiè vinse l’anno dopo (sua sorella è in guai giudiziari) e Nikita Pelizon trionfò nel 2023 (il pubblico l’ha rivista di recente a Verissimo). Infine l’anno scorso contro ogni pronostico ha vinto Perla Vatiero, che continua la sua attività da influencer, mentre la seconda classificata, Beatrice Luzzi, è diventata opinionista dell’attuale edizione condotta da Alfonso Signorini. Chi vincerà stasera, invece?