Grande fratello, chi vince al televoto della 2a puntata? / I risultati del pronostico

Grande fratello 2023, le novità del primo televoto

Sale l’attesa generale per i risultati del primo televoto indetto al Grande Fratello 2023, tra i concorrenti nominati finiti in tugurio, Giuseppe, Anita, Lorenzo, Vittorio e Samira, di cui il primo si preannuncia vincitore.

La vip, all’appello nel gioco della Casa -Samira Lui – é l’unica famosa nel cast dei concorrenti mixati tra sconosciuti e personaggi più o meno popolari, finita tra i nominati dai partecipanti a rischio, insieme ai nip (“not importanti people”) Giuseppe Garibaldi, Lorenzo Remotti, Vincenzo Menozzi e Anita Olivieri. Ma i neonati fandom dei 5 nominati gieffini vip & nip non hanno nulla da temere, circa il rischio eliminazione che si cela dietro ad ogni televoto. Almeno non per la seconda puntata in onda il 15 settembre 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Il televoto é per l’immunità

Questo, perché il primo televoto indetto alla puntata del via al Grande Fratello 2023 chiama l’occhio pubblico a votare alla propria preferenza per l’immunità, la facoltà concessa a beneficio dell’immune di non essere menzionabile alle nomination che stabiliscono il rischio dell’eliminazione per i nominati in corsa nel gioco.

E, intanto, in un pronostico a prima firma della penna Serena Granato su Il sussidiario.net il Giuseppe Garibaldi si preannuncia vincitore ai risultati del televoto alla seconda puntata del Grande Fratello. Sulla base dei risultati del sondaggio web aperto agli internauti, sul primo televoto, in data 15 settembre e alle ore 12:36 il pronostico indica Giuseppe immune per il 37% delle preferenze. A seguire, minacciosa si fa la vip Samira Lui, con il 24% delle preferenze. Tra i cinque nominati, separati dalla Casa dei comfort in un Tugurio tra le mille avversità e in condizioni ostili e disagiate, poi habemus sul terzo podio la nip Anita Oliveri con il 22% dei voti. Quarta posizione per Vittorio Minozzi e quinto e ultimo classificato e quindi concorrente più a rischio eliminazione, in quanto nominato dagli abitanti del Grande Fratello 2023 e meno preferito dall’occhio pubblico, é Lorenzo Remotti con il 7% delle preferenze.

L’immune, alla seconda puntata del Grande Fratello 2023, é Giuseppe Garibaldi: i dati del pronostico su Il sussidiario.net

L’immune, che per il dato pronostico si preannuncia essere Giuseppe Garibaldi, non sarà nominabile alla seconda tornata di nomination e farà rientro nella Casa dei comfort, lasciando i tugurati! Don’t miss Grande Fratello 2023!

