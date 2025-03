Javier Martinez ed Helena Prestes parlano di politica al Grande Fratello. Sabato, 15 marzo, Javier ha cercato di conoscere meglio la nuova fidanzata, chiedendole se lei potesse votare o meno in Italia. Ricordiamo, infatti, che Helena è brasiliana, anche se vive in Italia da molti anni. Al che, la Prestes ha spiegato di poter votare nel nostro Paese e, a sua volta, ha domandato all’argentino se avesse una preferenza tra la destra e la sinistra. Javier, però, ha ben pensato di non affrontare l’argomento in televisione, dicendo: “Forse è meglio non dirlo”. Nel frattempo, Helena ha cercato di far intuire la sua posizione politica con una sorta di stratagemma.

Ad un certo punto, la Prestes ha posizionato un barattolo di sale a sinistra e una pianta di rosmarino a destra, indicando quest’ultima e dicendo: “Io sto qua”. Il pallavolista, invece, ha subito fatto capire di avere un’opinione diversa, incrociando le braccia a forma di X. “Però io ho dei motivi, poi fuori non vedo l’ora di dirti tutto”, ha spiegato la modella. Successivamente, i due hanno cercato di spiegarsi meglio prendendo ad esempio, questa volta, la porta della sala mistery a sinistra e il confessionale a destra.

Ebbene, a quanto pare, Helena Prestes si era espressa male prima. Questa volta, infatti, si è diretta verso la porta della Mistery Room a sinistra, così da sottolineare la sua vera preferenza politica. Tuttavia, ha anche riconosciuto di apprezzare alcuni aspetti dell’altra parte, pur rimanendo orientata a sinistra. “In Brasile è diverso, tutti gli artisti votano qui”, ha aggiunto. Javier, invece, ha ribadito la sua posizione che, da quanto si è intuito, sembrerebbe essere a sinistra. Nonostante la coppia abbia cercato di essere discreta, gli spettatori hanno seguito con attenzione la scena, riuscendo a decifrare il tutto.

Tra l’altro, proprio poche ore prima, su X era diventato virale un vecchio tweet di Helena, in cui annunciava di poter finalmente votare in Italia e chiedeva persino consigli. A quel punto, gli spettatori del reality si sono scatenati nei commenti, facendo ironicamente riferimento al televoto attuale del Grande Fratello e scrivendo a turno i nomi dei nominati, tra cui anche quello di Helena. Ad ogni modo, è importante sottolineare che si tratta solo di supposizioni e che non è ancora certo se Helena e Javier si riferissero realmente a quelle posizioni politiche.