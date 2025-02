Guerra aperta tra Chiara Cainelli e Stefania Orlando al Grande Fratello. Nella scorsa puntata del reality, tra le due è scoppiata una forte lite. Chiara, infatti, ha nominato Stefania, accusandola di essere una ruffiana e di difendere Helena Prestes a spada tratta solo per andare avanti nel gioco. Dal canto suo, la Orlando sostiene che la Cainelli stia ‘rosicando’ per la fine del flirt con Javier Martinez, tanto da provare una sorta di invidia nei confronti di Helena. Una volta finita la puntata, la discussione è andata avanti e nessuna delle due si è risparmiata.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha continuato a dare a Stefania della falsa, mentre la Orlando l’ha definita “l’ombra di Shaila Gatta“. A tal proposito, nei giorni successivi, Chiara ha continuato a sfogarsi proprio con Shaila e i suoi amici della Casa, criticando aspramente l’atteggiamento della conduttrice. “Stefania è una donna molto elegante e fine ma quando è in puntata è una gallina“, ha commentato la gieffina. Una dichiarazione che non è passata inosservata e che ha scatenato molte critiche sul web, considerando i numerosi fan che seguono l’opinionista dai tempi della sua partecipazione al GF Vip 5.

Chaira Cainelli demolisce Stefania Orlando al Grande Fratello: una frase fa discutere

Proprio come la fidanzata Chiara Cainelli, anche Alfonso D’Apice non prova grande simpatia per Stefania Orlando. I due si lanciano frecciatine da settimane, accumulando una tensione poi scoppiata a causa della faida con Chiara. Dopo tutti questi scontri, è probabile che questa sera, giovedì 13 gennaio, i tre si troveranno faccia a faccia per un confronto, durante il quale avranno l’opportunità di scoprire tutto ciò che si sono detti alle spalle in questi giorni. In tanti non vedono l’ora di scoprire la reazione di Stefania quando scoprirà che Chiara l’ha definita una “gallina“, un termine decisamente poco carino.

A detta sua, infatti, Stefania è solitamente una donna molto elegante ma, quando deve discutere in puntata, pur di attirare l’attenzione si trasformerebbe in una “gallina“. Ad ogni modo, neanche l’opinionista ci è andata leggere con la giovane trentina, affermando che, oltre ad accoppiarsi, non avrebbe alcun ruolo dentro la Casa più spiata d’Italia. A questo punto, non resta che attendere la puntata del Grande Fratello di questa sera, giovedì 13 febbraio, per scoprire cosa succederà.