Chiara Cainelli difende Zeudi Di Palma al Grande Fratello: cos’ha detto

Chiara Cainelli riflette sulla finale del Grande Fratello. Mancano pochi giorni alla fine di quest’edizione del GF e, in Casa, sono rimasti solo in sei. Ieri notte, Chiara e Lorenzo Spolverato si sono ritrovati a chiacchierare insieme e a riflettere su quanto accaduto fino ad ora nel gioco. In particolare, Lorenzo ha cercato di metterla in guardia da Zeudi Di Palma. Il modello milanese, infatti, è convinto che l’ex Miss Italia non sia realmente leale nei suoi confronti e che stia solamente sfruttando la sua amicizia. “Lei è entrata tre mesi dopo e vedeva tutto, già sapeva tutto”, ha detto Lorenzo.

Chiara, però, ha continuato a difenderla. “Zeudi poteva dire di non sapere niente, invece l’ha sempre detto. Furba non è mai stata. Questa cosa l’ha portata tanto ad essere in discussione… perché dovrebbe usarmi, non sono forte”, ha risposto l’ex corteggiatrice. “Questa è la giustificazione da mamma, io non sono sua mamma. Tu la difendi a prescindere. Io penso che come ha giocato con gli altri, giocherà anche con te, fuori però”, ha risposto Lorenzo, convinto della sua opinione.

Chiara Cainelli e Lorenzo Spolverato si confrontano sulla finale del Grande Fratello: dettagli

Successivamente, Lorenzo ha di nuovo accusato Zeudi di essere cambiata dopo la finale, mostrando una supponenza e sicurezza che prima teneva nascosta. Chiara, però, ha preso ancora una volta le difende della sua amica, dicendo: “Pensa che invece che essere felice la vedo più cupa dopo la finale. Sente più pressione, non l’ho vista come una che arriva in finale e vuole buttare m*rda”. Al che, il modello milanese ha ribadito la sua visione e, inoltre, è convinto che senza il flirt con Helena Prestes il percorso dell’ex Miss Italia al Grande Fratello sarebbe stato piuttosto diverso.

“Se non ci fosse stata la cosa con Helena, sarebbe uscita la cosa del coming out?”, ha chiesto Lorenzo. “Credo sarebbe uscita perché il coming out lei l’aveva già fatto, era solo una cosa che doveva esporre. Helena si è prestata molto visto che dice di essere etero”, ha risposto Chiara. Insomma, nonostante i dubbi di Lorenzo, Chiara non si è lasciata scalfire, continuando a dare fiducia alla sua amica. Non solo, ha ammesso di volerla vedere vincere questo GF, perché crede che sia tra le più meritevoli in Casa.

Chiara è aiutata dai fan di Zeudi al Grande Fratello? La confessione

Infine, Chiara e Lorenzo sono passati a parlare degli ultimi televoti del Grande Fratello. Pur essendo riuscita a battere quasi tutti i concorrenti in gioco, compresi i veterani, Chiara non si sente ancora forte e teme di essere salvata solo grazie alla sua amicizia con Zeudi Di Palma. “Non so perché vado avanti nei televoti. Quando me lo chiedono, mi domando ‘forse sto andando avanti perché sono sua amica’. E mi fa piacere ma mi dispiacerebbe perché io sono io, essere amica per me è gratis. Non è un lavoro per me, sono amica a prescindere dei televoti”, ha detto l’ex corteggiatrice.

Le paure di Chiara, però, sono fondate. Difatti, a salvarla sono stati quasi sempre i sostenitori di Zeudi, che provengono da tutto il mondo. Nel corso di questi mesi, la 23enne napoletana è riuscita a conquistare migliaia di fan internazionali, che hanno votato con passione per lei ma anche per i suoi amici. In particolare, Chiara, non avendo un fandom suo, è stata molto aiutata dalle “Zelena“, portandola fino all’ultima puntata del reality di Canale 5.