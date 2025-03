La settimana del Grande Fratello si conclude con un’ennesima polemica: al centro della disputa troviamo Chiara Cainelli e Javier Martinez. La concorrente è tornata ad esprimere tutto il suo malcontento nei confronti dell’argentino. Tutto ha avuto inizio dopo un’inaspettata giornata trascorsa fuori dalle quattro mura della Casa più spiata dagli italiani; il clima è diventato teso dando vita a nuove controversie.

Grande Fratello, Stefania Orlando contro Shaila e Lorenzo: "Non credo a nulla"/ "Lui comanda tutti gli altri"

Una volta rientrata, Chiara ha esposto il suo fastidio per l’atteggiamento di Javier, accusandolo di evitarla e di rivolgerle solo battute, piuttosto che affrontare un confronto diretto.

Chiara Cainelli contro Javier: Alfonso D’Apice tirato in mezzo al Grande Fratello

Il nodo del contendere sembrerebbe essere la storia d’amore tra Chiara e Alfonso D’Apice, sempre difeso da Javier Martinez nelle discussioni. La gieffina ha spiegato: “Mi dà proprio fastidio, Alfonso l’ha sempre difeso, sempre”. La tensione tra i due è cresciuta al punto che Chiara si è lasciata andare ad un pianto liberatorio, nonostante il tentativo di Giglio di riportare la calma, consigliandole di affrontare la situazione con maggiore lucidità.

Javier Martinez riceve una lettera da Amanda Lecciso/ Il messaggio spiazza: “Ti devo ringraziare per..."

L’ex volto di Uomini e Donne non ha mai fatto mistero delle sue difficoltà nel relazionarsi con il pallavolista. Javier, che nelle ultime ore ha fatto un sorprendente gesto in occasione del compleanno del padre, sarà disposto a un chiarimento? Chiara accetterà di moderare il suo atteggiamento?

Grande Fratello, Chiara in lacrime: la malinconia per Alfonso D’Apice

Sopraffatta dalla tristezza, la concorrente del GF è scoppiata a piangere confidandosi con i suoi amici Zeudi Di Palma, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. La Cainelli ha raccontato di come molti dei problemi che è stata costretta ad affrontare nella sua vita sembrano ripresentarsi durante la sua attuale avventura che sta vivendo. “A me l’amore dà molta motivazione”, ha affermato la giovane, riconoscendo di sentirsi meno energica e ispirata da quando Alfonso D’Apice non è più presente. Dopo il momento di sfogo, è tornata a sorridere sentendosi più tranquilla e serena.

Javier Martinez attacca Chiara Cainelli al Grande Fratello: "Speriamo ti lasci con Alfonso"/ Cos'è successo