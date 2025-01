Grande Fratello, Chiara Cainelli e il rapporto con la mamma Rossy: “Faticavo ad accettare il suo nuovo compagno”

Nelle scorse ore i due concorrenti del Grande Fratello Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice si sono lasciati andare alle confessioni ed ai ricordi d’infanzia, parlando dei valori trasmessi dai loro genitori, degli insegnamenti ed il ruolo che i genitori devo avere sui figli. Per l’ex volto di Temptation Island se sia ama qualcuno si è disposti ad accontentarli sempre in tutto e per tutto mentre per l’ex Miss Trento è importante insegnare ai figli l’importanza della perseveranza e del sacrificio ed il valore del denaro.

Sulla mamma Rossy Rodriguez, Chiara Cainelli ha rivelato: “Quello che maggiormente può darti un genitore è l’amore” aggiungendo che non contano i regali ed i beni materiali ma la presenza ed il sostegno. E subito dopo è scesa nel dettaglio della sua infanzia e adolescenza rivelando che se non fosse stato per sua madre sarebbe rimasta una bambina capricciosa: “Faticavo a entrare in sintonia con il compagno di mia madre poi ho compreso che l’amore e la felicità di mia madre erano più importanti e così ho fatto un passo indietro.” Oggi i rapporti di Chiara con la sua famiglia allargata sono ottimi e se è una giovane donna, forte, indipendente e determinata è merito degli insegnamenti della mamma.

Rossy Rodriguez, chi è la mamma di Chiara Cainelli del Grande Fratello Rossy Rodriguez, la mamma di Chiara Cainelli del GF è di origine boliviana. In Italia ha incontrato e si innamorata di Gianni Cainelli ed i due hanno avuto due figli gemelli Chiara e Stefano. La loro unione non è durata e successivamente la donna ha iniziato una relazione con un altro uomo che, all’inizio, la figlia non accettava. Chiara, parlando con Alfonso D’Apice ha ammesso di essere felice e grata alla madre per averla sempre dato la possibilità di darsi da fare e capire il valore dei soldi e spera un giorno di poterla ripagare dei sacrifici fatti.

