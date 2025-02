Grande Fratello continua a generare polemiche dentro e fuori la Casa. Questa volta a finire nell’occhio del ciclone è stata Chiara Cainelli. La concorrente si è resa protagonista di un’uscita infelice nei confronti di Helena Prestes, lasciando il pubblico senza parole.

“Di solito le regine vengono impiccate”, ha affermato durante una conversazione. Alcuni gieffini hanno cercato di farle notare l’inopportunità delle sue parole, ma l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nostalgica di Alfonso D’Apice, ha tentato di giustificarsi: “No, ma intendevo che nella storia venivano ghigliottinate, come è successo a Maria Stuart”.

La frase choc di Chiara Cainelli su Helena Prestes ha sollevato un polverone. Non è mancato un acceso dibattito sui social dove molti utenti si sono chiesti se la produzione interverrà o, come già accaduto in passato, lascerà correre senza alcuna conseguenza.

Questo episodio si aggiunge a una lunga lista di dichiarazioni controverse che hanno segnato l’attuale edizione del reality, ormai sempre più sotto accusa per la gestione dei concorrenti e delle dinamiche interne alla Casa.

Forse non tutti si saranno accorti, ma Chiara Cainelli ha commesso una gaffe storica. Mary Stuart, regina di Scozia, non fu impiccata, ma decapitata con una spada nel 1587. Il motivo? L’accusa di cospirare contro la regina Elisabetta I d’Inghilterra.

Se la bufera scatenata dalle parole di Chiara Cainelli non fosse già abbastanza, un’altra tensione infiamma la Casa del Grande Fratello. Il rapporto tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma si fa sempre più teso, alimentando non poche chiacchiere soprattutto tra i fandom.

Dopo il rientro di Helena al Grande Fratello, l’affiatamento tra le due è andato progressivamente deteriorandosi, e la puntata di lunedì 24 febbraio scorso ha messo in evidenza la crisi ormai insanabile. Riusciranno, prima o poi, a trovare un punto d’incontro?