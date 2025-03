Chiara Cainelli protagonista di una nuova polemica al Grande Fratello. Da mesi, ormai, Chiara è al centro dei dibattiti della Casa, convertendosi in una delle concorrenti più discusse di quest’edizione del reality. In particolare, Chiara è spesso bersaglio di critiche da parte dei fan delle coppie della Casa – Javier ed Helena, Shaila e Lorenzo, Mariavittoria e Tommaso – poiché, per un motivo o per un altro, si è sempre ritrovata coinvolta nelle loro dinamiche, scatenando gelosie e tensioni. Inoltre, ha fatto molto discutere la sua rivalità con Stefania Orlando, con la quale se ne sono dette di tutti i colori.

Cos’è successo, invece, questa volta? Nel pomeriggio di lunedì, 17 febbraio, mentre Chiara stava fumando una sigaretta elettronica nel salone, una voce della regia è improvvisamente intervenuta, esclamando: “Non si fuma in Casa”. Al che, l’ex corteggiatrice ha subito nascosto la sigaretta, facendo finta di niente. Gli altri inquilini, quindi, hanno iniziato a chiedere chi stesse fumando e Chiara, invece di restare in silenzio, ha rincarato la dose. “Chi stava fumando? Mariavittoria… che persone! Ma come fuma in Casa”.

Ovviamente, la scena non è sfuggita ai telespettatori più attenti, che è stata condivisa rapidamente su tutti i social. Il video ha fatto subito discutere e ha scatenato una nuova polemica. Il popolo del web si è scagliato contro l’ex corteggiatrice, accusandola di essere falsa e manipolatrice. Addirittura, alcuni hanno interpretato l’accaduto come una prova della sua poca sincerità, sottolineando quanto sia abile a mentire senza esitazioni. “Ma lo vedete quanto è falsa, bugiarda e disonesta? Che schifo mamma mia”, è stato uno dei tanti commenti contro la gieffina.

Come se non bastasse, negli ultimi giorni Chiara è stata travolta dalle critiche anche a causa del suo avvicinamento a Lorenzo Spolverato. Dopo la rottura con Shaila Gatta, Lorenzo si è confidato più volte con l’amica, che ha cercato di stargli vicino e di dargli dei consigli sul suo rapporto con la ballerina. Tuttavia, i suoi suggerimenti sembrano non piacere affatto ai fan degli “Shailenzo“, convinti che, in realtà, Chiara non voglia che i due facciano pace. Nonostante ciò, l’amicizia tra la 25enne e Shaila è sempre più forte e, insieme a Zeudi, hanno formato un trio ormai inseparabile.