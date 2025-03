Helena Prestes continua a far discutere al Grande Fratello. L’ultima a criticarla è stata Chiara Cainelli, che parlando con Shaila Gatta e Zeudi Di Palma dell’inquilina, non ha avuto dubbi sul fatto che si sia calmata solamente perché molto criticata la scorsa settimana. L’idea di Chiara sembra assolutamente ferma: la concorrente si è detta senza dubbio convinta del fatto che il cambio di comportamento nella modella brasiliana sia dovuto solamente alle critiche ricevute. Parlando poi con Shaila ha affermato che secondo lei non l’ha nominata solamente perché ora la sua mira si sarebbe spostata proprio contro Chiara Cainelli. “Ora siamo sullo stesso piano nelle nomination” ha affermato.

Chiara Cainelli: “Helena Prestes mi vuole fuori dalla casa”

Ancora, Chiara Cainelli non ha nascosto la sua opinione neppure sul fatto che secondo lei Helena Prestes la vorrebbe fuori dalla casa il prima possibile. “Mi vuole fuori, ma senza mandarmi direttamente in nomination, senza scontrarsi con me…” ha affermato. Zeudi Di Palma, invece, non si è detta dello stesso parere. O meglio, ha affermato che secondo lei quell’altro gruppo, dove c’è appunto Helena Prestes, vorrebbe fuori anche lei, l’ex Miss Italia. Shaila Gatta, invece, non si è detta della stessa opinione e crede che quelle che vogliono fuori presto siano proprio Chiara e Shaila. “Noi diamo più fastidio rispetto a te” ha affermato parlando con Zeudi Di Palma. Chiara Cainelli si è detta pronta ad accettare le opinioni del pubblico ma non ha nascosto che sarebbe piuttosto infastidita se dovesse uscire contro Stefania Orlando.