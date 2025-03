Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli ai ferri corti al Grande Fratello. Dopo il confronto faccia a faccia sulla nomination dello scorso lunedì, le due gieffine si sono poi ritrovate in giardino con Lorenzo Spolverato, Giglio, Shaila Gatta, Tommaso Franchi e Zeudi Di Palma. Inizialmente, il modello milanese si è scagliato contro al 31enne, accusandola di essere una doppia faccia e di non essere una buona amica. Vale la pena ricordare che, la scorsa settimana, Lorenzo ha incluso Mariavittoria tra i 6 inquilini da portare con sé in finale. Nonostante ciò, la ragazza lo ha accusato di fingere una crisi con Shaila solo per le clip, scatenando la reazione stizzita del coinquilino.

Anche la ballerina, da parte sua, si è sentita tradita da Mariavittoria. Dopo esserle stata vicina anche nei momenti più duri con il fidanzato Tommaso Franchi, sostiene che la gieffina le abbia voltato le spalle, permettendo che altri concorrenti insinuassero delle cose gravi su di lei. “Dato che vivi qui dall’inizio e hai detto delle cose, m’interessa saperle ed analizzarle, anche se non voglio chiarire”, le ha spiegato Lorenzo, chiedendole come mai abbia cambiato così radicalmente idea sulla storia tra gli ‘Shailenzo‘.

Scontro aperto tra Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli al Grande Fratello: l’intervento di Lorenzo Spolverato

“Perché dietro la cucina, quando io e Shaila ci lasciamo, ci dici che ci dispiace?”, ha chiesto Lorenzo a Mariavittoria. Quest’ultima ha spiegato che le dispiace solamente vedere la ballerina soffrire, perché è consapevole di quanto sia innamorata di lui. Sul modello milanese, invece, non ha la stessa convinzione. “Tu sei una falsa, sei una doppia faccia e questo è il pensiero che io avevo dall’inizio. Non sei una mia amica perché sei una doppia faccia”, ha quindi esclamato Lorenzo, visibilmente infastidito. “E per me sei un grandissimo giocatore che si crea clip purtroppo. Anche se mi dispiace”, ha replicato la 31enne.

A quel punto, è intervenuta anche Chiara , che ha preso le difese di Lorenzo. “Ma quindi quando Lorenzo ha detto che Mariavittoria era gelosa ha mentito o no? Perché tu Mavi mi hai detto di no, ma ora mi dici di sì. Mi state dicendo veramente i draghi che volano. Ogni volta che ti si mettono davanti le cose, si aggiungono dettagli, quindi, con tutto il bene, non ti trovo sincera”, ha dichiarato Chiara. Le contraddizioni della gieffina sembrano aver stancato l’ex corteggiatrice, ormai convinta di non voler recuperare un rapporto con la coinquilina al Grande Fratello.