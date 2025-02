Nuova accesa lite tra Chiara Cainelli e Stefania Orlando al Grande Fratello. Dopo la serata di San Valentino in Tugurio, Chiara e Alfonso D’Apice si sono di nuovo scontrati con la “velenosa” concorrente. In Casa, infatti, alcuni inquilini sono tornati a discutere sulla reazione del gruppo capitanato di Helena Prestes dopo la lite tra Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Cos’era successo? Stefania, insieme a Iago Garcia, Amanda Lecciso e Javier Martinez, si era messa a “tifare” con tanto di cori per la 31enne romana, spronandola a passare dalla loro parte. A detta di Alfonso e Chiara, l’atteggiamento dell’opinionista è stato infantile, soprattutto per una donna della sua età.

Al che, la Orlando si è difesa spiegando che il suo intento era solo quello di sdrammatizzare la situazione, invece di fare la “maestrina”. “Se avessi avuto 30 anni avresti detto la stessa cosa?”, ha detto. “Da una persona con la tua maturità ed esperienza ti aspetti un atteggiamento che dà l’esempio”, ha spiegato Chiara. “Io posso avere un comportamento infantile e anche mia madre, ma se lo ha mia madre è più grave”, ha dichiarato D’Apice. “Se vedessi mia madre applaudire così, io mi vergognerei”, ha poi aggiunto la Cainelli, lasciando Stefania spiazzata.

Nuovo scontro tra Chiara Cainelli e Stefania Orlando al Grande Fratello: cos’è successo

Di fronte a queste parole di Chiara Cainelli, Stefania Orlando è rimasta interdetta, ribadendo quanto sia poco gentile e carina nei suoi confronti. Questo scambio di opinioni tra i tre inquilini non è sfuggito a Federico Chimirri, che si è schierato dalla parte della Orlando. Lo chef ha perso totalmente le staffe, ritenendo inaccettabile un atteggiamento del genere nei confronti di una donna più grande. “Ma una ragazza di 25 anni può dire quello? Tu ti guardi allo specchio e ti piaci? Vai a dormire tranquilla dopo aver detto una frase del genere? Imparate a stare al mondo!”, ha esclamato Federico.

“Ma sai quanto le manca per arrivare ad essere come te”, ha aggiunto Javier Martinez, condannando le parole di Chiara. Dopodiché, Chimirri se l’è presa anche con Alfonso, accusandolo di essere presuntuoso e di non aver portato rispetto ad una donna di 60 anni: “Questi hanno fatto mezzo programma e si credono chissà chi. Ma chi sei? Maleducato. Quella lì se l’è preso perché era l’ultimo rimasto in Casa, non c’era nessun altro”. A questo punto, chissà cosa succederà quando, probabilmente, l’ex protagonista di Temptation Island sentirà queste accuse nella prossima puntata del Grande Fratello.