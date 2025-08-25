Chiara Cainelli parla della fine dell'amicizia con Lorenzo Spolverato: cos'è successo tra di loro

A distanza di mesi dalla fine dell’ultima edizione del Grande Fratello, Chiara Cainelli parla finalmente del suo attuale rapporto con Lorenzo Spolverato. Durante la permanenza nella Casa più spiata d’Italia, Chiara e Lorenzo avevano instaurato un legame molto forte, tanto che in molti avevano iniziato a sospettare che ci fosse qualcosa di più tra di loro. Nel corso della finale, la Cainelli aveva poi ribadito di provare un grande affetto per Lorenzo, arrivando persino a commuoversi fino alle lacrime. Una volta terminato il reality, però, la situazione è cambiata improvvisamente.

Chiara, infatti, non ha mai ricambiato il follow a Lorenzo su Instagram e, poco dopo, anche lui ha deciso di smettere di seguirla. Da lì, in molti hanno accusato il fidanzato di Chiara, Alfonso D’Apice, di essere geloso di Spolverato e di aver impedito quest’amicizia. Dal canto suo, Lorenzo ha raccontato di non sapere il motivo per cui Chiara abbia tagliato i contatti, spiegando di non averla mai più sentita dopo il GF. Dopo un lungo silenzio, però, la Cainelli ha finalmente raccontato la sua verità.

Chiara Cainelli delusa da Lorenzo Spolverato: ecco perché

Recentemente Chiara Cainelli è stata ospite di Giada Di Miceli nella trasmissione radiofonica Non succederà più, dove ha parlato della sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia e della sua relazione con Alfonso D’Apice. Nel corso dell’intervista, l’ex gieffina ha raccontato di essere molto innamorata e di vivere una storia che procede a gonfie vele, smentendo così le voci su una presunta gelosia di Alfonso. Difatti, ha precisato che il compagno non ha mai mostrato atteggiamenti gelosi o possessivi nei suoi confronti, al contrario di quanto era accaduto con l’ex fidanzata Federica Petagna.

A tal proposito, Chiara ha chiarito anche i motivi dell’allontanamento da Lorenzo Spolverato, spiegando di essere rimasta delusa da alcuni suoi atteggiamenti e sottolineando che Alfonso non c’entra nulla con la fine della loro amicizia. Infine, ha ribadito di voler bene a Lorenzo, ma ha ammesso che ormai le loro vite hanno preso strade separate: “Non abbiamo troncato i rapporti ma quell’affiatamento che avevo in casa non c’è più, Alfonso non c’entra niente”.