Chiara Cainelli fa dietrofront sulla sua amica Zeudi Di Palma dopo il ritorno di Helena Prestes al Grande Fratello. Nella puntata di giovedì, 23 gennaio, la brasiliana è rientrata nella Casa come concorrente ufficiale, vincendo il televoto riguardo il ripescaggio tra gli eliminati, con ben il 60% dei voti. Da lì, si sono scatenate molte polemiche, soprattutto perché, durante i giorni trascorsi fuori dalla Casa, Helena ha avuto la possibilità di scoprire cosa pensa il pubblico di lei. Questo, in effetti, sembra riflettersi sul suo comportamento: da quando è rientrata, si è avvicinata sempre di più a Zeudi, sebbene prima dell’esibizione avesse preso le distanze da lei.

Grande Fratello, Alfonso D'Apice attacca Helena Prestes/ "Pensi solo a te stessa, non fai bene alla Casa"

Vale la pena sottolineare che l’amicizia speciale tra le due gieffine ha conquistato moltissimi spettatori, al punto da dare vita a un numeroso fandom chiamato “Zelena“, con fan provenienti da ogni parte del mondo. Questo ha alimentato i sospetti di molti, che ipotizzano che il cambio di atteggiamento di Helena possa essere legato proprio a questo fenomeno. Tra i più scettici nella Casa c’è sicuramente Chiara. L’ex corteggiatrice, che aveva costruito un forte legame con Zeudi, ora si domanda quanto possa essere sincera la coinquilina, vedendola riavvicinarsi ad Helena.

Pamela Petrarolo attacca Zeudi Di Palma al Grande Fratello/ "Ha detto che Helena è una provocatrice"

Chiara Cainelli “sbugiarda” Zeudi Di Palma ed Helena Prestes: le parole senza filtro al Grande Fratello

“Zeudi mi fa le battute perché non sto più con lei. Ma il problema è che la vedo dipendente da Helena. Quindi io come ca**o devo fare? E mi dispiace, perché ci sto male. Quando è uscita Helena ero contenta perché così si faceva il suo percorso. Però se non sai essere obiettiva in certe cose, perdo la stima. È condizionata e allora dico ‘c’hai un cervello o non ce l’hai?'”, ha detto Chiara chiacchierando con Alfonso D’Apice. La gieffina, infatti, fatica a capire come Zeudi possa credere a questo improvviso avvicinamento di Helena, senza porsi domande su ciò che potrebbe aver scoperto fuori dalla Casa.

Jessica Morlacchi: "Pace con Helena dopo il GF? C'è stato un incontro"/ Casa spiazzata, Signorini scettico

A questo punto, pare stia iniziando a pensare che anche Zeudi stia giocando e che sia disposta a fidarsi ciecamente di Helena solo per gli aerei ricevuti insieme, con l’intento di mantenere il sostegno del pubblico. “Non mi quadra questa cosa. E dico come non se ne possa accorgere Zeudi. Mi sembra troppo lampante, anche perché io gliel’ho sempre detto a lei. Non credo sia un qualcosa di sincero, a meno che non sia veramente solo amicizia”, ha commentato più tardi a Lorenzo Spolverato. Chiara affronterà le ‘Zelena‘ nella prossima puntata del Grande Fratello? Chissà…