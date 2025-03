Chiara Cainelli nel mirino dei fan del Grande Fratello. Cos’è successo? Nel corso di questi mesi, Chiara ha stretto una forte amicizia con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, creando un vero e proprio gruppo insieme a Zeudi Di Palma. Tuttavia, la vicinanza con Lorenzo ha finito per infastidire anche Shaila, che ad un certo punto ha ammesso di provare gelosia nei suoi confronti. Nonostante ciò, la ballerina non ha mai incolpato l’amica, riconoscendo che si trattava solo di un suo problema personale. I sostenitori degli ‘Shailenzo‘, però, la pensano diversamente, arrivando spesso ad attaccare ferocemente la 25enne.

Shaila Gatta su Helena Prestes al Grande Fratello: "Il passato difficile non la giustifica"/ "Usa la gente"

La situazione è diventata ancora più complicata dopo la rottura tra Shaila e Lorenzo, mettendo Chiara in una posizione scomoda tra i due. Entrambi, infatti, stanno sfogando le loro frustrazioni con l’ex corteggiatrice, che si ritrova puntualmente criticata dai fan della coppia. Come se non bastasse, ieri la gieffina ha espresso un’opinione controversa sul cosiddetto ‘bonus‘, ovvero la possibilità concessa dal GF a quattro inquilini di rientrare nella Casa in caso di eliminazione. Secondo Chiara, se Shaila dovesse essere eliminata e avere il bonus, non dovrebbe comunque tornare nel gioco.

Lorenzo si confida con Chiara al Grande Fratello: "Shaila non ha rispettato i miei tempi"/ Fan furiosi

Chiara Cainelli scatena i fan degli ‘Shailenzo’ al Grande Fratello: ecco perché

“Potrebbe uscire Shaila e rientra col bonus”, ha detto Lorenzo Spolverato, parlando del possibile eliminato della prossima puntata. Ricordiamo che Shaila Gatta si trova al televoto per l’eliminazione contro Helena Prestes, Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti e Javier Martinez. A quel punto, è intervenuta Chiara dicendo: “No, posso dirti? A Shaila, se proprio le devo augurare qualcosa, non col bonus. Se esce, che esca. E anche lei penso che vorrebbe questo”. Da lì, apriti cielo! I fan degli ‘Shailenzo‘ sono andati su tutte le furie, accusandola di non essere una buona amica e di non volere Shaila nella Casa.

Jessica Morlacchi su Shaila al Grande Fratello: "Mi fa tenerezza, doveva lasciare Lorenzo"/ "Ha dato il 50%"

Anche Zeudi Di Palma, però, ha concordato con il discorso di Chiara: “Ma che senso ha rientrare col bonus alla fine? In pochissimi giorni, che fai vedere? Come fai a recuperare?”. “No, ma poi Shaila è molto d’onore”, ha ribadito Chiara. Ad ogni modo, è probabile che il discorso della Cainelli sia stato semplicemente frainteso. In passato, l’ex velina ha spesso condannato l’ingiustizia del rientro in gioco di Helena Prestes e Jessica Morlacchi dopo l’eliminazione. Di conseguenza, Chiara ha pensato che neanche a lei farebbe piacere approfittare di questo bonus per tornare in gara al Grande Fratello.