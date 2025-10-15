Grande Fratello, due concorrenti minacciano l'addio
Un bacio sospetto scatena la casa del Grande Fratello, due concorrenti infatti si sarebbero concessi delle tenere effusioni, lontano da occhi indiscreti e soprattutto dalle telecamere del programma. A sganciare la bomba è stata Deianira Marzano, sembrerebbe che tra due concorrenti già impegnati sia scattato un bacio in gran segreto. Ma non è finita qui. Sempre secondo quanto rivela l’esperta di gossip, i diretti interessati avrebbero avanzato una richiesta alla produzione del reality show: nel caso la clip del presunto bacio dovesse essere mandata in onda, entrambi lascerebbero la casa.
Una questione che sta facendo dunque scatenare il pubblico sui social, in molti si stanno domandando chi sono i due gieffini in questione che per nessuna ragione al mondo sembrano avere intenzione di uscire allo scoperto. Sui social è esplosa anche il toto-nomi, chi saranno i due concorrenti in questione?
Grande Fratello, due concorrenti si baciano e minacciano l’addio
Vedremo se anche la padrona di casa del reality Simona Ventura deciderà di scavare in mezzo alla questione e scoprire chi sono i due concorrenti del Grande Fratello un questione. Entrambi avrebbero delle storie fuori dalla Casa e proprio per questo motivo non vorrebbero far divenire pubblico il bacio scoccato.
Vedremo se gli autori terranno il segreto con i due gieffini in questione o se decideranno di rompere il silenzio a riguardo su questa situazione che appare piuttosto complicata. Intanto sui social aumentano i commenti da parte dei telespettatori, che sperano di scoprire chi sono i due concorrenti finiti nell’occhio del ciclone.