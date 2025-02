Grande Fratello: l’errore durante l’esito del televoto

Nessuna eliminazione durante la puntata del Grande fratello trasmessa il 13 febbraio 2025 durante la quale è stato eletto il concorrente preferito dal pubblico. Al televoto c’erano Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Iago García, Jessica Morlacchi, Maria Teresa Ruta, Maxime Mbanda e Stefania Orlando. Dopo i primi verdetti, sono rimaste davanti al led in attesa del verdetto finale, Jessica Morlacchi e Stefania Orlando tra le quali c’era la preferita del pubblico. Dopo qualche attimo di attesa, Alfonso Signorini ha annunciato il nome del vincitore del televoto.

Jessica Morlacchi e Maxime innamorati al Grande Fratello?/ "È una ragazza stupenda sia fisicamente che..."

A trionfare è stata Jessica Morlacchi che ha poi avuto il compito di aprire una catena di salvataggio al termine della quale è finita al televoto per l’eliminazione che avverrà nel corso della puntata di lunedì 17 febbraio, Chiara Cainelli. Tuttavia, a far discutere, non è la scelta di Jessica come preferita, ma il modo in cui è avvenuto l’annuncio.

Mattia Fumagalli in lacrime al GF: sorpresa di papà Carlo e parole al miele/ "Meriti che io ti chieda scusa"

Grande Fratello: l’esito del televoto svelato prima sul web

La diretta del Grande Fratello può essere seguita in diretta televisiva su canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity. Proprio chi seguiva la diretta streaming ha scoperto il verdetto del televoto in anticipo. Su Mediaset Infinity, infatti, prima ancora dell’annuncio di Signorini, era apparsa la clip con il titolo “Jessica è la preferita del pubblico”.

Un errore clamoroso che non è passato inosservato diventando virale sul web. Nulla di così grave perché il televoto era stato chiuso già da diverso tempo da Alfonso Signorini e l’errore è avvenuto quando i primi verdetti erano stati già annunciati. Pur non avendo influito sul verdetto, l’errore ha scatenato comunque il popolo del web, sempre attento a tutto ciò che ruota intorno al reality.

Javier Martinez e Helena Prestes in crisi al Grande Fratello?/ Lite furiosa in diretta, lei: "Mi hai ferita"