Javier Martinez diviso tra due ‘fazioni’ al Grande Fratello. Pochi giorni fa, sopra la Casa più spiata d’Italia, sono volati diversi aerei. L’argentino ha ricevuto uno striscione da parte degli “Helevier“, ovvero i fan della sua storia con Helena Prestes, e un altro da parte degli “Zevier“, coloro che tifavano per lui e Zeudi Di Palma. Sebbene Javier sia ormai fidanzato con Helena, c’è ancora chi spera in un ritorno di fiamma con Zeudi, vedendo con lei una chimica maggiore. Chiaramente, quell’aereo ha generato del malumore in Helena, che è ancora molto gelosa dell’ex Miss Italia.

Ma, la Prestes sembra non essere l’unica a non aver gradito l’aereo degli “Zevier“. Su Instagram, infatti, è spuntato un commento tagliente da parte di una persona molto vicina a Javier: sua cognata, Laura Partenio. Lauro, anche lei pallavolista, è molto legata all’argentino ed è una grande sostenitrice della storia con Helena. Al contrario, non sembra apprezzare affatto Zeudi e le sue fan, arrivando a lasciare un messaggio che non è passato affatto inosservato.

Javier Martinez, la cognata difende Helena Prestes: la reazione agli aerei del Grande Fratello

“Ringrazio gli ZAVIER perché così facendo uniscono ancora di più Helena e Javi… grazie, molto intelligenti”, ha scritto su Instagram Laurea Partenio, la cognata di Javier. Il commento ha fatto subito il giro dei social, scatenando reazioni contrastanti. Da un lato, i fan degli “Helevier” hanno dato ragione alla pallavolista, lasciandole molti messaggi di affetto. Dall’altro, però, alcuni utenti sostengono che Laura abbia esagerato, trattandosi semplicemente di uno striscione innocente. A detta di molti spettatori, i familiari del gieffino sono troppo coinvolti nel suo percorso, intromettendosi un po’ troppo spesso nelle dinamiche della Casa.

In questi mesi, infatti, il padre dell’argentino ha spesso dato la sua opinione sui rapporti instaurati da Javier, spronandolo sin dall’inizio del programma a dare una possibilità ad Helena. Stando ad alcune voci non confermate, poi, la brasiliana avrebbe addirittura avuto contatti con l’uomo durante i giorni successivi alla sua eliminazione dal Grande Fratello. Insomma, una cosa è certa: dopo la fine del reality, Helena sarà accolta a braccia aperte nella ‘famiglia Martinez‘.