Simona Ventura scalda i motori per il debutto del Grande Fratello e annuncia ufficialmente i nomi dei suoi opinionisti.

Il Grande Fratello sta per tornare con un’edizione tutta nuova e tante novità come il ritorno di un cast completamente nip e le votazioni che avverranno solo tramite sms senza alcuna possibilità di sostenere i propri concorrenti preferiti attraverso le mail. La data della prima puntata è stata fissata per il 29 settembre 2025 quando, a varcare la porta rossa, saranno dei concorrenti che, da sconosciuti com’erano i protagonisti delle prime edizioni, proveranno a conquistare il cuore del pubblico.

Come ha annunciato Simona Ventura, sarà data la priorità alle storie dei concorrenti, ai giochi e non alle dinamiche forzate. Nel suo compito di sostituire Alfonso Signorini che, nelle sue edizioni, ha puntato molto sugli amori nati sotto i riflettori, Simona Ventura non sarà sola perché al suo fianco avrà degli opinionisti d’eccezione.

Simona Ventura ufficializza gli opinionisti del Grande Fratello

Nessuna giornalista, nessun volto televisivo che arriva da altri programmi ma ben tre ex concorrenti del Grande Fratello. Simona Ventura ha deciso di puntare su tre dei concorrenti più amati di tutta la storia del reality. La conduttrice, infatti, ha ufficializzato i nomi con una storia pubblicata tra le storie del suo profilo Instagram scatenando l’entusiasmo del web.

In studio, ci sarà Cristina Plevani, la prima, storica vincitrice del Grande Fratello che, recentemente è tornata in tv partecipando e vincendo l’Isola dei Famosi; dalla terza edizione, quella a cui ha anche partecipato Luca Argentero, invece, arriverà la vincitrice Floriana Secondi. Infine, dalla quarta edizione, arriverà colui che ha dato via alla ship storica del Grande Fratello e che dura ancora oggi ovvero Ascanio Pacelli che, nella casa, incontrò l’attuale moglie e madre dei suoi figli Katia Pedrotti.

