Mascia Ferri potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello come concorrente? Mai dire mai, ma intanto ecco cosa ha dichiarato

Il Grande Fratello non sta ottenendo gli ascolti sperati dall’azienda che per il rilancio di un format simile ha deciso di mettere alla conduzione Simona Ventura (che mancava in prima serata da anni) e affiancandola a tre opinionisti d’eccezione come tre grandi protagonisti delle passate edizioni. Di colpi di scena però il programma non può esserne privo perché se no il pubblico continuerà a fuggire settimana dopo settimana.

Grande Fratello Vip 2025, tra i concorrenti 3 ex Temptation Island?/ “Si punta su un triangolo…”

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera Mascia Ferri, una delle concorrenti più iconiche dello storico reality show di Canale5, ha confessato qualcosa che farà rizzare le antenne del pubblico: “Sono stata contattata dagli autori perché volevano portare nella casa i concorrenti di maggior successo”. Questa, almeno, era la loro idea iniziale, che poi è stata cambiata in corso d’opera.

Grande Fratello, censura sul furioso scontro tra Jonas e Omer, Cristina Plevani non ci sta/ "Che senso ha?"

Mascia Ferri sogna di tornare in tv con Pechino Express

Alla fine la produzione del Grande Fratello ha preferito optare per Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli nel ruolo di opinionisti, al fine di aiutare in qualche modo una Simona Ventura carica a pallettoni. Peccato perché gli spettatori avrebbero gradito vedere ogni settimana entrare un personaggio forte un po’ come Mascia Ferri, che all’epoca fu chiamata ‘la panterona’ per via della sua procace avvenenza.

Ma lei rientrerà mai nella casa più spiata d’Italia? Come ha confessato lei stessa: “Non è il tipo di trasmissione per cui ritornerei”. Però mai dire mai nella vita perché alla fine al fascino del mondo dello spettacolo in pochi riescono a resistere. Sicuramente un programma che farebbe è Pechino Express in compagnia di Alessia Fabiani (che di recente ha partecipato all’Isola dei Famosi).

Grande Fratello, il difficile passato di Ivana Castorina/ "Ho vissuto cose scomode, oggi sono più risolta"