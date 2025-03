Al Grande Fratello i colpi di scena sono all’ordine del giorno anche perché la figura dell’autore c’è e dovrà servire a qualcosa, no? Riavvicinamenti, ritorni d fiamma, addii e liti sono gli ingredienti per il reality show di Canale5. Nelle ultime ore un’esclamazione di Helena Prestes ha fatto discutere i fan che amano commentare le vicende sui social e che ancora sperano di vederla insieme a Zeudi Di Palma.

Helena Prestes e Zeudi Di Palma, sorpresa al Grande Fratello/ Attimi di tensione: “Dai, non litighiamo”

“Zeudi per me è molto importante”: queste sono le parole della modella brasiliana che negli ultimi giorni non ha fatto altro che coltivare acredine e risentimento nei suoi confronti, arrivando anche a litigarci in puntata davanti a un pubblico attonito perché ricorda quando erano inseparabili e sulla strada verso l’innamoramento reciproco.

Grande Fratello, un video smaschera Zeudi Di Palma: retroscena su Javier Martinez/ C'entra Chiara Cainelli

Grande Fratello: la rabbia social nei confronti di Helena Prestes

Helena Prestes continua a ribadire di vedere Zeudi Di Palma come una sorta di sorella piccola con la quale proprio non riesce ad arrabbiarsi. Dei dubbi sorgono spontanei perché tra loro due ci sono stati abbracci appassionati, baci passionali sotto le coperte, progettualità, vita casalinga, e non si sprecano le volte in cui l’ex Miss Italia le ha detto di essere profondamente infatuata. Ora le cose si sono raffreddate perché la modella ha deciso di stare insieme a Javier Martinez.

“Lo fa solo per riavere i voti del fandom”: questa è solo una delle tante opinioni che sono state espresse sui social da parte degli utenti che sono arrabbiati nei confronti di Helena che prima ha instaurato un rapporto forte con Zeudi, poi è uscita dalla casa del Grande Fratello, e poi, sfruttando il fandom Zelena è riuscita a rientrare, ma le cose non sono andate come previsto. Il loro rapporto si è sfaldato fino ad arrivare a litigare in puntata dove la modella ha messo in dubbio il suo orientamento sessuale. Nelle ultime ore è arrivato un aereo per loro e c’è stato un attimo di tensione che ha rischiato di rovinare il momento.

Javier deride il fisico di Chiara al Grande Fratello: è polemica/ Risate e prese in giro con Helena e Mattia