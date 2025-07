Una coppia nota e nata al Grande Fratello starebbe attraversando un periodo di forte crisi: è ‘caccia’ all’identità dei 2 ex gieffini.

Con la calura estiva il mondo del gossip non si accomodo all’ombra, anzi; proprio la bella stagione offre spesso assist non da poco in termini di scoop e indiscrezioni di cronaca rosa. Ci pensa Deianira Marzano – esperta di gossip – a rendere tutto ancor più rovente con un retroscena svelato sui social e che chiamerebbe in causa una nota e amata coppia del Grande Fratello e una presunta crisi profonda.

Nessun nome, nessun indizio diretto in riferimento all’identità dei diretti interessati: c’è però un elemento comune non da poco: coppia di ex concorrenti del Grande Fratello composta da due volti particolarmente amati. Il tema sarebbe, come anticipato, una crisi piuttosto poderosa. “Stanno attraversando un periodo di gelo assoluto”, spiega Deianira Marzano a proposito della coppia in questione: “Secondo indiscrezioni, avrebbero litigato furiosamente proprio di recente”.

Grande Fratello, partita la ‘caccia’ alla coppia in crisi profonda

Insomma, lite furiosa tensione alle stelle per una nota coppia nata al Grande Fratello: ma di chi si tratta? Dopo le rivelazioni di Deianira Marzano sui social è partito il toto-ex concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini. Guardando ai tempi più recenti appare difficile trovare l’identità dei volti noti in questione. Javier Martinez ed Helena Prestes hanno ritrovato la serenità; aggiornamenti costanti e recenti – all’insegna di un amore felice – anche per Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, così come da parte di Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli. Che si tratti di Amanda Lecciso e Iago Garcia? Impossibile, almeno stando alle ultime interviste e ospitate televisive – vedi a La Volta Buona di Caterina Balivo – dove non è sembrato esserci nemmeno un accenno di nubi all’orizzonte.

