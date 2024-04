Grande Fratello, “coppia chiede 10.000 euro per un’ospitata in discoteca”/ Rumor choc, le ipotesi del web

Grande Fratello, la richiesta choc di un’ex coppia: il rumor

Si è concluso da pochi giorni il Grande Fratello 2024, e per i concorrenti è il momento di maggior popolarità per le loro rispettive carriere. In seguito alla finale andata in onda lunedì scorso, e che ha incoronato Perla Vatiero come vincitrice, tutti i finalisti hanno ripreso in mano i propri social e sono stati ospiti di Verissimo, questo weekend, nel salotto di Silvia Toffanin. Una ventata di notorietà non indifferente, soprattutto per i concorrenti “Nip” che si sono fatti conoscere al pubblico in questi mesi del reality. Tuttavia, nelle ultime ore, emerge una clamorosa indiscrezione.

Come riportato dal blogger ed esperto di gossip Amedeo Venza sulle sue Instagram stories, due ex protagonisti del programma si sarebbero resi protagonisti di una richiesta piuttosto ingente. In particolare, si legge nella story da lui condivisa, “una coppia del GF chiede la modica cifra di 10.000 euro per un’ospitata in discoteca“. Richiesta che con buone probabilità è stata rifiutata dal momento che, specifica Venza, “le discoteche ormai puntano solo sui cantanti (trapper) e dj famosi!“, e non dunque su ex gieffini.

Grande Fratello, si tratta di Perla Vatiero e Mirko Brunetti? Le ipotesi del web

Ma chi potrebbe essere l’ex coppia del Grande Fratello protagonista di questa clamorosa indiscrezione? Sul web si sono fatte largo diverse ipotesi, in relazione soprattutto alle coppie createsi nella Casa in questi mesi. In pochi ritengono che si tratti di Letizia Petris e Paolo Masella, così come di Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi o ancor meno di Anita Olivieri e Alessio Falsone. In molti ipotizzano invece che la coppia interessata potrebbe essere nientemeno che quella formata da Perla Vatiero e Mirko Brunetti.

Si tratta infatti della coppia più chiacchierata di tutta l’edizione e, indubbiamente, quella più popolare e seguita dai fan. Trattasi però, al momento, di semplici indiscrezioni. Nel rumor si fa riferimento a “una coppia del GF“, ma non è nemmeno specificato di quale edizione del reality. È molto probabile che si faccia riferimento proprio all’ultima edizione, che è ancora sulla bocca di tutti nel mondo del gossip essendo terminata da pochi giorni. Il condizionale è però d’obbligo e tutto, al momento, è in attesa di riscontri effettivi.













