Il Grande Fratello sta per tornare con la conduzione di Simona Ventura e tante novità: tutto quello che c'è da sapere.

Il 29 settembre 2025, su canale 5, dovrebbe cominciare la nuova edizione del Grande Fratello che sarà decisamente diversa rispetto alle ultime condotte da Alfonso Signorini. Dopo le edizioni vip e quelle miste, il Grande Fratello di Simona Ventura tornerà alle origini con la presenza in casa di concorrenti nip senza ingressi in corsa. Tuttavia, questa non sarà l’unica novità perché come svela Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, ci sarà un ritorno al passato anche per quanto riguarda il format.

L’idea è quella di mettere in risalto il reality riproponendo anche i giochi che, un tempo, venivano fatti per permettere ai concorrenti di guadagnare i budget della spesa e che, negli ultimi anni sono stati fatti solo per movimentare qualche puntata e concedere un extra-budget. Anche la durata, tuttavia, potrebbe riservare delle sorprese.

Tutte le novità sul Grande Fratello 2025

Il Grande Fratello di Simona Ventura che non ha ancora un opinionista, partirà anche con nuovi autori e la durata, inizialmente prevista per 112 giorni ovvero fino al 19 gennaio 2025 potrebbe essere maggiore. “Se il programma dovesse andare bene, si rinnoverà per altre 8 settimane e poi darà il via all’Isola dei famosi, dove Veronica Gentili sarà riconfermata. Ma questo dipenderà da tutti quei fattori che oggi servono a un reality per far ripartire un “genere tv” che ha smesso di funzionare“, fa sapere Gabriele Parpiglia nella sua newsletter.

C’è grande attesa, dunque, per il ritorno del Grande Fratello che avrà una mano dura con i concorrenti che potranno essere espulsi direttamente, in caso di violazione del regolamento senza aspettare la puntata ma anche con i fandom che non potranno votare con le mail ma solo con gli sms.