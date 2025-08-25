Cosa cambierà nella nuova edizione del Grande Fratello? Svelate le novità del reality con l'arrivo di Simona Ventura

Mancano poche settimane al ritorno del Grande Fratello su Canale 5. L’edizione in arrivo il prossimo autunno sarà nella sua versione NIP e sarà piena di novità. Sicuramente, la più rilevante riguarda la conduzione. Difatti, dopo oltre cinque anni, Alfonso Signorini lascerà il timone del programma a Simona Ventura, che torna così a guidare un reality in prima serata dopo molto tempo. Signorini, però, non abbandonerà del tutto il format, dato che, a inizio 2026, è atteso il suo ritorno alla conduzione con il GF GOLD, un’edizione speciale pensata per celebrare i 25 anni del reality.

Fino ad ora, sono trapelate diverse indiscrezioni sulla nuova stagione del reality. Per quanto riguarda il cast, sembra che Pier Silvio Berlusconi voglia mantenere la linea intrapresa negli ultimi anni, puntando esclusivamente su concorrenti completamente sconosciuti al grande pubblico ed escludendo, quindi, influencer e personaggi con un forte seguito sui social. In seguito, Davide Maggio e Lorenzo Pugnaloni hanno rivelato ulteriori dettagli relativi alla data di inizio, agli orari delle dirette e tanto altro.

Grande Fratello NIP: cosa cambierà nella prossima edizione

Prima di tutto, stando a quanto riportato dai due esperti di gossip, la nuova edizione del Grande Fratello dovrebbe iniziare il prossimo 29 settembre, con dirette destinate a chiudersi entro mezzanotte e mezza, così da non sforare eccessivamente con l’orario. Inoltre, il televoto sarà disponibile esclusivamente via SMS, proprio come già avvenuto con l’Isola dei Famosi e The Couple. In questo modo, si cercherà di limitare le votazioni di massa dei cosiddetti “fandom tossici”, spesso al centro delle polemiche negli ultimi anni.

Parallelamente, la parte social – affidata fino alla scorsa edizione a Rebecca Staffelli – sarebbe stata del tutto eliminata, così da evitare qualsiasi tipo di influenza esterna sui concorrenti. Per quanto riguarda il cast, i concorrenti saranno pochi, senza ingressi a stagione già avviata, e non avranno contatti con l’esterno, se non per rare sorprese organizzate dalla produzione. Infine, chi dovesse essere espulso non avrà neppure la possibilità di presenziare in studio.