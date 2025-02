Nella puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì, 27 febbraio, Shaila Gatta ha scelto di mettere un punto alla storia con Lorenzo Spolverato. Dopo aver avuto uno scontro furioso la notte prima della diretta, la ballerina ha deciso di prendere una pausa dal fidanzato conosciuto dentro la Casa più spiata d’Italia. A causa di incomprensioni caratteriali e presunte gelosie, la situazione tra i due è degenerata. Lorenzo, infatti, ha perso completamente il controllo, arrivando persino a lanciare i vestiti della ballerina. Di conseguenza, Alfonso Signorini ha voluto parlare separatamente con i due gieffini, chiedendo all’ex velina di fare una scelta importante.

Il conduttore ha spiegato a Shaila che la sua relazione con Lorenzo è ormai diventata malsana e tossica, sottolineando che questi non esempi di amore da mostrare in televisione. Dopodiché, le ha chiesto di scegliere tra due opzioni: andare dall’ormai ex fidanzato o tornare in salone da sola. A quel punto, Shaila ha deciso di andare per la sua strada, segnando così la fine definitiva (in teoria) dell’amore con il modello milanese. Tuttavia, alcuni spettatori hanno notato dei dettagli ambigui durante la puntata.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si lasciano al Grande Fratello: ma spuntano dei dettagli sospetti

Dopo essersi lasciati in diretta, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono seduti ai lati opposti del divano. Nonostante ciò, i loro fan non hanno potuto fare a meno di notare che i due si sono guardati quasi tutto il tempo, scambiandosi anche dei sorrisi complici. I sostenitori degli “Shailenzo” hanno preso questi atteggiamenti in maniera positiva, convinti che questa pausa durerà poco e i due torneranno insieme prima della finale del reality, prevista per il 31 marzo. D’altro canto, però, c’è chi ha pensato ad un’altra teoria. A detta di alcuni spettatori, infatti, i due avrebbero inscenato una crisi fake.

Lo scambio di sguardi e sorrisi tra Shaila e Lorenzo nel corso della puntata ha fatto storcere il naso a diversi spettatori, che hanno subito iniziato ad accusarli di aver solo finto di lasciarsi. Secondo i loro detrattori, la coppia avrebbe trovato questo stratagemma per attirare nuovamente l’attenzione e assicurarsi uno spazio da protagonisti nelle ultime puntate del Grande Fratello. Ad ogni modo, i due gieffini non hanno mai nascosto di provare ancora dei forti sentimenti l’uno per l’altro, dunque sarà stato abbastanza inevitabile scambiarsi sguardi o occhiate.