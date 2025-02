Non c’è pace per la storia d’amore tra Lorenzo Spolverato e la sua fidanzata. Soltanto ieri sera c’è stato un blocco nella puntata del Grande Fratello dedicato a loro due dove hanno avuto modo di chiarirsi e di parlarsi con il cuore in mano. Ma qualcosa sembra essere andato storto perché subito dopo la puntata tra i due protagonisti ci sono state delle tensioni.

Shaila Gatta – che non crede alle scuse di Iago – ha messo in discussione il rapporto con il concorrente. Non capisce perché lui non riesca a godersi con leggerezza l’esperienza e a volte rischia di sentirsi sola nonostante siano in coppia. Ci sono stati dei momenti di lacrime e di discussione, ovviamente. “Stai ricadendo negli stessi errori” gli ha detto, “c’è volontà da parte tua di cambiare veramente?”.

Niente da fare, Lorenzo Spolverato non riesce ancora a scrollarsi di dosso le parole che Shaila ha detto in una serie di clip mandate in onda ieri sera al Grande Fratello. Lei gli ha spiegato che ha la tendenza a vivere le cose con più leggerezza perché in questo sono due persone diversi. Lui ha ribattuto che le cose che “per me sono importanti e mi danno fastidio tu nemmeno le consideri”.

“Non può finire ogni puntata con noi che discutiamo” fa sapere Shaila Gatta al suo fidanzato, manifestando tutta la sua insofferenza per come ormai sta andando a finire ogni volta che che termina una puntata del GF. Basti pensare che la scorsa settimana il concorrente si è infuriato, ha lanciato via una sedia in diretta, e poi ha discusso proprio con la fidanzata. Intanto stamattina l’ex velina gli ha tenuto il muso perché sperava che lui andasse a vedere come stava per parlarne e chiarirsi. Come è finito questo loro confronto? Con un abbraccio, anche se i fan sono i preoccupati per come potrebbe andare a finire il loro rapporto sentimentale. Coloro che sono propensi a credere al loro amore dicono che questi momenti di crisi non sono altro che un modo per esplorare il loro rapporto e per alimentare il dialogo mentre i detrattori non solo hanno criticato il loro comportamento tenuto con Iago, ma li definiscono volgari e costruiti. Che la verità stia come sempre nel mezzo?

