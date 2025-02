Dopo il momento emozionante vissuto in una delle ultime puntante del Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi sono entrati in crisi. I due sembrano scontrarsi sempre più spesso a causa delle loro differenze caratteriali, portandoli a non godersi i momenti spensierati dentro la Casa più spiata d’Italia. Ma, cos’è successo questa volta? Mentre il resto degli inquilini si trovava in salone a festeggiare, Tommaso e Mariavittoria si sono appartati in giardino per un intenso faccia a faccia. Dopo aver avuto una breve discussione, infatti, l’idraulico si è isolato, rifiutandosi di partecipare ai festeggiamenti.

“Dopo che mi urli in faccia, riesci a giocare. Io non riesco ad essere felice, però ti lascio da sola e sto nel mio”, ha detto il toscano, invitando la fidanzata a tornare a divertirsi con i suoi amici. “A vedere che tu stai così, non mi fa piacere”, ha spiegato la 31enne preoccupata. Tuttavia, la gieffina lo ha anche accusato di avere atteggiamenti infantili e di mancare di rispetto agli altri inquilini. “Non mi ascolti, non ascolti me e quello che in quel momento ho. Ora sei venuta qui a fare cosa?”, ha ribattuto Tommaso.

Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti ai ferri corti al Grande Fratello: cos’è successo

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi sembrano non reggere più la convivenza nella Casa. Vedendo il fidanzato ancora ostile nei suoi confronti, la 31enne romana ha quindi deciso di lasciarlo da solo, esclamando: “Sono venuta qui perché ti ho visto così. Meglio che mi calmo prima e poi parliamo, perché così m’innervosisco e ti rispondo male. Non vengo più, hai ragione”. L’idraulico si è quindi ritrovato da solo a riflettere sulla sua relazione con Mariavittoria, che da mesi è ormai una vera e propria montagna russa.

A quel punto, è stato raggiunto da Helena Prestes, che ha cercato di consolarlo. La brasiliana ha chiesto spiegazioni a Tommaso riguardo la loro lite, invitandolo a sfogarsi. “Stare accanto a lei è bellissimo, ma è difficile”, ha confessato. Helena ha provato a rassicurarlo, non nascondendogli, però, che questi problemi potrebbero ripresentarsi anche fuori dal reality. L’influencer ha persino invitato Mariavittoria a unirsi a loro per fare pace, ma la giovane romana non ha voluto saperne, allontanandosi infastidita. I “Tommavi” riusciranno a risolvere prima della prossima puntata del Grande Fratello? Non resta che attendere per scoprirlo.