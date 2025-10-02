Cristina Plevani ha replicato alle dichiarazioni di Salvo Veneziano su un presunto accordo sulla spartizione del montepremi del Grande Fratello.

Saranno anche passati quasi trent’anni ma a quanto pare le cose legate al dito prima o poi spuntano, anche con un discreto tempismo. Dopo l’esordio del Grande Fratello 2025 abbiamo apprezzato il punto di vista dei volti storici, di coloro che per primi hanno vissuto l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Fra questi, non poteva non esserci Cristina Plevani che oltre ad aver vinto la prima edizione del reality si è di recente messa in mostra con il trionfo all’Isola dei Famosi 2025. La prima vincitrice del Grande Fratello pare però sia stata bersagliata – come racconta Il Mattino – da Salvo Veneziano, altro storico ex gieffino.

Salvo Veneziano, intervistato dal settimanale Oggi, avrebbe posto l’accento su un presunto accordo relativo al montepremi poi conquistato da Cristina Plevani ai tempi della prima edizione del Grande Fratello. A prescindere da chi sarebbe stato eletto vincitore, pare che la somma da 250 milioni di lire sarebbe dovuta andare nelle tasche dei tre finalisti – con loro c’era anche il compianto Pietro Taricone – suddivisa in parti uguali: “Quella promessa l’avrei mantenuta”, ha sottolineato Veneziano – come riporta Il Mattino – e proprio qualche ora fa Cristina Plevani ha replicato con un post sui social con l’obiettivo di mettere un punto alla questione.

“Scriverò una cosa breve per mettere un punto: io e Salvo non abbiamo litigato, non ci vediamo e non ci sentiamo”, inizia così Cristina Plevani in replica a Salvo Veneziano e in generale in risposta alle copiose critiche e discussioni scaturite dalle parole dell’ex volto del Grande Fratello. “Lui non lancia accuse, io non rispondo; questo famoso argomento è estrapolato da nostre frasi mandate in onda nel documentario ‘Grande Fratello – L’inizio’…”. La prima vincitrice del reality ha dunque messo in evidenza come a suo dire il discorso sia stato estrapolato da un contesto più ampio, scandito da domande che venivano poste ai protagonisti e alle quali ognuno di loro ha risposto in maniera personale. “A quanto pare ci è stata posta la stessa domanda… Vi assicuro che a guardare il documentario l’ultima cosa che focalizzerà la vostra attenzione è quando si parla di questo”.

Cristina Plevani, con la sua replica alle discussioni derivate dalle dichiarazioni di Salvo Veneziano, sembra voler ridimensionare la questione riferendosi a considerazioni, pensieri che sono dunque da contestualizzare e soprattutto da analizzare in quanto risposte a domande poste dagli autori. “Spero di aver scritto in italiano comprensibile” – aggiunge l’ex volto del Grande Fratello con un pizzico di ironia – “Per chi dice che non so parlare ed esprimermi e di chiudere qui l’argomento”.