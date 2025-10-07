Tonfo preoccupante per il Grande Fratello: cosa non sta funzionando

Crollo clamoroso per la nuova edizione del Grande Fratello. Lunedì 6 ottobre è andata in onda la seconda puntata del reality condotto da Simona Ventura, ma i dati Auditel raccontano una serata tutt’altro che positiva per Canale 5. La trasmissione ha infatti totalizzato 2.088.000 spettatori, pari al 15,6% di share, in netto calo rispetto al debutto, che aveva raccolto 2.813.000 spettatori e il 20,3%. Un vero tonfo per il programma, che è stato nettamente sconfitto dalla concorrenza: su Rai 1, la terza stagione di “Blanca” ha dominato la serata con 3.870.000 spettatori e il 23,8% di share.

Alla luce di questi numeri, c’è già chi parla di flop per la Ventura, tornata ai reality e alla prima serata dopo anni. In realtà, però, la conduzione di Simona sta riscuotendo buoni consensi, considerata più dinamica e autentica rispetto a quella di Signorini, che ha guidato il GF per le ultime cinque edizioni. Secondo alcuni utenti, infatti, le cause del calo d’ascolti non sarebbero quindi da attribuire alla conduttrice, bensì al cambio di rotta editoriale imposto da Mediaset, che negli ultimi anni ha scelto di abbandonare il trash e le dinamiche più provocatorie a favore di un tono più “pulito” e controllato.

Il Grande Fratello delude ancora: è arrivato il momento di una pausa?

La sensazione è che nell’ultima puntata del Grande Fratello quasi tutte le dinamiche siano state tagliate o lasciate a metà, per dare spazio al solito “racconto” delle storie personali dei concorrenti. Peccato che questa formula, ormai, non riesca più a tenere incollato il pubblico, che sembra annoiarsi davanti a un reality sempre più lento e prevedibile. Nonostante il crollo degli ascolti degli ultimi anni, Pier Silvio Berlusconi continua a puntare sulla linea “anti-trash” di Mediaset, volendo dare al programma un’immagine più pulita. Ma, ancora una volta, questa scelta non sta pagando, dato che i risultati sono deludenti e in molti iniziano a chiedersi se non sia arrivato il momento di fermare il GF per un po’ e ripensarlo da zero.

Intanto, sui social tornano a circolare commenti nostalgici su Alfonso Signorini. Dopo essere stato criticato per anni, ora molti lo rimpiangono. Difatti, con lui, tra gaffe e momenti sopra le righe, il programma riusciva comunque a divertire. Oggi, invece, tra un cast poco brillante e un format che non entusiasma più, neanche Simona Ventura sembra poter fare miracoli. Forse è davvero arrivato il momento di dire: “GF, ci rivediamo tra qualche anno”? Chissà…