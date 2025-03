Dayane Mello incoraggia Helena Prestes in vista della finale del Grande Fratello. Gli ultimi giorni nella Casa non stanno essendo facili per la brasiliana. Dopo aver visto Zeudi Di Palma prima avvicinarsi a Javier Martinez e poi conquistare un posto in finale, Helena è andata in crisi, temendo di aver perso il supporto del pubblico. Dallo scorso lunedì, 10 marzo, si è isolata, litigando più volte anche con il fidanzato e costringendolo a non rivolgere più la parola a Zeudi. Vedendola in questo modo, la sua amica Dayane ha deciso d’intervenire, mandandole un messaggio sui social.

Zeudi Di Palma vincitrice Grande Fratello? Web: "Fandom troppo forte"/ "Vittoria inevitabile"

Com’è noto, Dayane ed Helena sono legate da una forte amicizia, che dura da diversi anni. Qualche mese fa, l’ex vippona le aveva fatto anche una sorpresa, visitandola nella Casa e spronandola a resistere fino alla fine. Ebbene, poche ore fa, l’influencer ha condiviso una foto di Helena su X, scrivendole della parole schiette e inequivocabili: “Cavolo, basta dramma, basta ca**ate. Riprenditi!”. Il post ha immediatamente ricevuto una pioggia di risposte contrastanti, iniziando una sorta di battaglia social tra i fan delle “Zelena” e i sostenitori degli “Helevier“.

Helena Prestes sui televoti del Grande Fratello: "Votano dall'estero, non è giusto"/ "Chi me l'ha detto"

Dayane Mello incoraggia Helena Prestes dopo la crisi al Grande Fratello: le reazioni

In questi mesi, Dayane Mello non ha nascosto di apprezzare Zeudi Di Palma. Anche dopo gli scontri feroci tra Zeudi ed Helena Prestes, Dayane ha continuato a riempire di like le foto dell’ex Miss Italia su Instagram, lasciando intendere che potrebbe non essere d’accordo con l’atteggiamento dell’amica. Di conseguenza, i fan delle “Zelena” hanno commentato il suo post, chiedendole come faccia ad essere amica di una persona come Helena e dicendole di farla ragionare, perché la trovano totalmente cambiata rispetto a prima.

Grande Fratello, Mariavittoria attacca Zeudi Di Palma e difende Helena Prestes/ "Ha ragione ad inca**arsi"

D’altro canto, invece, i sostenitori degli “Helevier” – ovvero di coloro che tifano per Helena e Javier Martinez – hanno iniziato a criticare Dayane. Secondo loro, la brasiliana non sta mostrando un vero supporto alla sua amica, ma si starebbe approfittando della sua visibilità, consapevole anche della grande community delle Zelena. Ad ogni modo, nelle ultime ore, Helena sembra essersi ripresa, facendo anche pace con il fidanzato. Nonostante ciò, Alfonso Signorini mostrerà questo messaggio di Dayane ad Helena per darle forza? Non resta che attendere per scoprirlo.