Nuove indiscrezioni sul Grande Fratello di Simona Ventura: la prossima edizione del reality vedrà un regolamento più duro e non solo

La partenza del Grande Fratello di Simona Ventura è attualmente fissata per lunedì 29 settembre, in prima serata su Canale 5. Manca, dunque, più di un mese all’inizio di quella che potrebbe essere una nuova era per lo storico reality o, comunque, un ritorno al passato. Sì, perché la volontà è quella di riportare nella Casa di Cinecittà concorrenti sconosciuti, almeno nell’edizione condotta da Ventura, che dovrebbe essere poi seguita da quella ‘Gold’ con i Vip che hanno fatto la storia del reality, condotta da Alfonso Signorini.

Proprio a proposito dei concorrenti, arrivano nuove indiscrezioni non solo su come sarà composto il cast del prossimo Grande Fratello, ma anche sul regolamento stesso della nuova edizione. Stando a quanto fa sapere Lorenzo Pugnaloni, gli autori starebbero lavorando per riportare il programma ai suoi vecchi fasti.

Grande Fratello di Simona Ventura, regolamento più duro e concorrenti Nip (con sorpresa): nuovi spoiler

“Tornerà il regolamento serio di tanti anni fa, – ha annunciato la fonte sul suo profilo Instagram, spiegando che – nessuna ‘trasgressione’ verrà accettata.” Ma non è tutto: “La linea NIP promessa verrà mantenuta, – si legge ancora, anche se potrebbero comunque entrare volti noti – l’unica cosa che potrebbe accadere – sempre se verrà confermata – è l’entrata di personaggi semi conosciuti o conosciuti per una/due settimane, ovviamente per creare la giusta dinamica. Ma questi ultimi non entrerebbero da concorrenti.”

C’è, dunque, tutta la volontà di mantenere la promessa fatta all’annuncio del GF di Ventura, ovvero quella di focalizzarsi su volti del tutto nuovi al mondo dello spettacolo. Inoltre, si inasprirà nuovamente il regolamento: ogni comportamento scorretto sarà punito sin da subito e non si accetteranno compromessi. Il che ci fa credere che le squalifiche potrebbero fioccare molto facilmente.