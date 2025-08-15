Perché il Grande Fratello di Simona Ventura è finito nel mirino delle polemiche prima della partenza? La scelta sui concorrenti non piace

Ci sono notizie contrastanti sul prossimo Grande Fratello di Simona Ventura. È ormai cosa nota che sarà lei a condurre la nuova edizione del reality, sulla quale si è detto tanto, a partire dai concorrenti. Quando è stata annunciata la possibile doppia edizione del GF – la prima con Simona Ventura, la seconda (celebrativa dei 25 anni del reality) condotta da Alfonso Signorini -, si è parlato di concorrenti Nip per la prima e di super Vip (che hanno fatto la storia del programma) per la seconda.

Insomma, Ventura avrebbe avuto nella sua edizione persone sconosciute al mondo dello spettacolo, cosa che è subito piaciuta al pubblico e agli appassionati dello show. Peccato che le ultime indiscrezioni stiano del tutto smontando questa notizia. Continuano infatti a fioccare rumors sulla partecipazione di personaggi già noti al mondo della TV, e l’ultimo coinvolgere Chiara Balistreri.

Perché il Grande Fratello di Simona Ventura è già finito nel mirino delle polemiche

Parliamo della concorrente dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, conclusasi poche settimane fa con la vittoria di Cristina Plevani. Chiara Balistreri è nota per la triste vicenda delle violenze subite dal suo ex fidanzato e per la sua denuncia pubblica, fatta attraverso i social network. Una storia che ha colpito profondamente Simona Ventura, che si è schierata dalla sua parte proprio quando sedeva come opinionista nello studio dell’Isola dei Famosi 2025. Stando a quanto riportato da Amedeo Venza su Instagram, proprio Ventura la vorrebbe fortemente nel cast del suo Grande Fratello. Il che, se fa piacere ai sostenitori della ragazza, dall’altra fa storcere il naso a chi credeva davvero che il Grande Fratello, quest’anno, sarebbe tornato alle sue origini.

L’entusiasmo della doppia edizione è nato, infatti, proprio rispetto al fatto che la prima avrebbe avuto solo personaggi sconosciuti, portando il pubblico a rivivere la bellezza delle primissime edizioni. In caso contrario, potrebbero andare in onda due edizioni fin troppo simili, che potrebbero stancare il pubblico di Canale 5. Certo, si tratta comunque soltanto di voci senza alcuna conferma dai canali ufficiali; tutto, dunque, è ancora da decidere, e il pubblico spera che la scelta sia quella giusta.