Il Grande Fratello di Simona Ventura finisce nel mirino delle critiche dopo le ultime indiscrezioni sulla prossima edizione del programma

Non ci sono più dubbi sul fatto che l’edizione del Grande Fratello che avrà inizio tra fine settembre e inizio ottobre sarà condotta da Simona Ventura. Mediaset ha annunciato un vero e proprio ritorno alle origini per lo storico reality, che quest’anno compie 25 anni. Il che significa che i concorrenti saranno degli sconosciuti, e dunque Nip, che la durata non sarà più di 6 mesi, bensì di 100 giorni. Queste, almeno, sono state le comunicazioni fatte all’annuncio della nuova edizione. Eppure, pare che le cose stiano cambiando in corso d’opera.

Nelle ultime ore sono giunte indiscrezioni secondo le quali il Grande Fratello potrebbe non durare i 100 giorni arrivati all’inizio. Stando a quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia, il GF di Simona Ventura potrebbe infatti arrivare fino a marzo 2026, andando ben oltre i 100 giorni, qualora gli ascolti premiassero lo show.

È polemica sul Grande Fratello di Simona Ventura: cosa sta succedendo sul web

Ma non è tutto: se inizialmente si è detto che al Grande Fratello avrebbero partecipato solo sconosciuti, pare invece che si stia pensando ad innesti Vip o che arrivano dai social nel cast. Il che porterebbe la nuova edizione ad essere, alla fine, molto simile all’ultima condotta da Alfonso Signorini, conclusasi solo pochi mesi fa. Queste indiscrezioni hanno inevitabilmente sollevato le prime critiche nei confronti di Mediaset: secondo molti, le buone premesse iniziali sono state già abbandonate, a fronte di un’edizione del reality che, dunque, non porterà alcuna novità se non la conduttrice. C’è dunque chi già accusa di aver “mentito al pubblico”, creando hype ingiustificato. “Sono pronti a rifilarci la stessa minestra”, ha fatto poi notare qualche altro utente, mentre molti sperano che il nuovo GF non si prolunghi ancora una volta per mesi e mesi.