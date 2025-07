Circolano i primi rumors sul cast del Grande Fratello di Simona Ventura, una ragazza spagnola potrebbe essere la prima concorrente.

C’è grande attesa da parte dei fan di scoprire chi parteciperà alla nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura su Canale 5. Di recente la nota conduttrice sui social ha postato uno scatto che la ritrae con Pier Silvio Berlusconi e ha fatto sapere di essere molto entusiasta ed emozionata per questa nuova avventura televisiva. Ha anche detto di essere carica a pallettoni. Il reality, nella versione ‘Nip’, andrà in onda dal 15 settembre 2025 e durerà 100 giorni.

Mancano poco meno di due mesi all’inizio del reality e sul web stanno circolando diversi rumors in merito al cast della nuova edizione che vedrà Simona Ventura al timone. Gabriele Parpiglia nella sua newsletter si è lasciato sfuggire un interessante spoiler, un’indiscrezione sulla presunta prima concorrente. Queste le sue parole: “È una ragazza spagnola senza alcuna esperienza televisiva, con una bella presenza e che lavora a Milano”.

Una ragazza spagnola lontana dalla tv varcherà la famosa porta rossa del Grande Fratello?

Stando a quanto ha rivelato Gabriele Parpiglia la ragazza spagnola non è noto nel mondo della televisione, però ha un notevole seguito sui social, soprattutto grazie alla sua splendida bellezza. Sul suo profilo Instagram vanta ad oggi ben 22mila follower e tutti i suoi post fanno il pieno di like. Il giornalista ha fatto poi sapere che sarebbero in fase di avanzata costruzione i provini con la possibile prima concorrente del Grande Fratello.

L’indiscrezione di Gabriele Parpiglia, però, potrebbe mettere a rischio la partecipazione della ragazza spagnola al reality. Il motivo? Perché gli autori non amano il fatto che il nome dei concorrenti trapeli sul web prima dell’ufficiale annuncio, specie quando si tratta di personaggi sconosciuti. Sarà davvero lei la prima concorrente del Grande Fratello di Simona Ventura? Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per saperne di più.

