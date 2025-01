Grande Fratello, anticipazioni 8 gennaio 2025: un provvedimento disciplinare

Oggi, mercoledì 8 gennaio 2025, torna l’appuntamento con il Grande Fratello. La puntata in onda questa sera è attesissima dopo quanto accaduto negli scorsi giorni nella Casa. Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nelle vesti di opinionista, è chiamato a gestire una situazione che potrebbe essere davvero esplosiva. Dopo la scelta degli autori di annullare il televoto che vedeva coinvolti Bernardo Cherubini, Helena Prestes, Shaila Gatta e Stefania Orlando, in casa arriverà una busta nera con un provvedimento disciplinare come annunciato dal comunicato ufficiale diramato dai profili social del reality.

Quale sarà il provvedimento disciplinare che verrà comunicato ai concorrenti? E, soprattutto, chi sarà il destinatario del provvedimento disciplinare? Secondo le indiscrezioni che circolano sul web, ad essere coinvolte, dovrebbero essere Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi, protagoniste di durissimi scontri dai risvolti inattesi.

Il ritorno di Pamela Petrarolo e Maria Monsè

Grandi ritorni nella casa del Grande Fratello nel corso della puntata in onda questa sera. Dopo essere stata eliminata dal televoto insieme alla figlia Perla Maria, questa sera, in casa, tornerà Maria Monsè per un confronto e per risolvere alcune questioni rimaste in sospeso. La Monsè potrebbe avere un confronto con Ilaria Galassi con cui ha discusso durante gli ultimi minuti della sua permanenza nella casa.

Spazio, poi, al ritorno nella Casa di Pamela Petrarolo. Dopo aver abbandonato la casa per motivi familiari, questa sera, l’ex Non è la Rai, tornerà ufficialmente in gioco. Pamela, così, non solo riabbraccerà tutti i suoi coinquilini, ma svelerà anche il motivo del suo allontanamento temporaneo dalla casa.

L’amicizia tra Mariavittoria e Amanda e come vedere il Grande Fratello in diretta streaming

Dopo essere stata inseparabili durante i primi mesi di permanenza nella casa, Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso si sono allontanate ed oggi il loro rapporto è seriamente compromesso. Entrambe, inoltre, hanno instaurato amicizia con persone con cui non vanno d’accordo: se, infatti, Mariavittoria è diventata inseparabile da Shaila, Amanda trascorre tutto il suo tempo con Luca. Questa sera, durante un confronto, le due riusciranno a trovare un punto d’incontro?

La puntata di questa sera del Grande Fratello, dunque, è assolutamente imperdibile. Per seguire tutto ciò che accadrà in quel di Roma basta sintonizzare il televisore su canale 5, a partire dalle 21.30 o collegarsi a Mediaset Infinity per seguire la diretta streaming.