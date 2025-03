Negli ultimi giorni non sono mancate le tensioni tra Helena Prestes e Javier Martinez al Grande Fratello. La brasiliana non ha nascosto tutta la sua delusione nei confronti dell’argentino per non aver preso le sue difese nella lite avvenuta durante la gita fuori porta. Un comportamento che l’ha ferita profondamente, facendola dubitare del loro rapporto. Dal canto suo, Javier si è mostrato esasperato dalla ripetitività dei loro scontri, sottolineando di non voler più discutere sempre sugli stessi argomenti. “Quando vedo che si ritorna sugli stessi identici problemi, mi tiro indietro. Magari così lo capisce”, ha dichiarato il pallavolista. “Non vai avanti, continui sempre a rinfacciare e mi attacchi, basta!” ha continuato.

Javier Martinez contro Lorenzo Spolverato al GF: "Non hai le p*"/ "Le cose me le devi dire in faccia"

Tra i due c’è la volontà di evitare i conflitti, ma la comunicazione sembra essere ancora un nodo difficile da sciogliere. Helena ha ribadito di stare lavorando su se stessa per gestire meglio le discussioni, ma per lei risulta fondamentale il sostegno del suo compagno in tali circostanze. Qual è il futuro per la coppia degli #Helevier? Le incomprensioni tra loro non sembrano essere un ‘must’ e così preferiscono proteggere la loro storia da eventuali fratture. Dopo il confronto, il neo-trentenne ha stretto la modella a sé baciandola, segno che il legame tra loro resta forte.

Helena Prestes difende il padre di Zeudi al Grande Fratello: "Io non avrei risposto così"/ "E l'amore?"

Grande Fratello, Helena e Javier più forti delle discussioni

Il loro rapporto, caratterizzato da alti e bassi, sembra resistere agli scontri e alle delusioni, trovando sempre un modo per ricomporsi. Ma questa tregua sarà definitiva o solo temporanea? Il pubblico si chiede se Helena e Javier riusciranno davvero a trovare un equilibrio stabile o se le tensioni finiranno per dividerli definitivamente. Per ora, l’amore sembra avere la meglio, ma il cammino è ancora pieno di incognite.

Nel frattempo, divampa il tenda-gate al Grande Fratello. I gossippari della Casa, Jessica Morlacchi e Mattia Fumagalli, hanno cercato di svelare un segreto. Javier e Helena hanno subito cercato di giustificarsi sostenendo di recarsi in quel modo per litigare e non per amoreggiare. Sarà davvero così oppure c’è dell’altro?

‘Tenda gate’ al Grande Fratello: “Incontri di Helena e Javier…”/ Poi lo scoop sulle ‘protezioni’: “Ci sono!”