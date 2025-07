Sarebbe di Alfonso Signorini la richiesta di spezzare il prossimo Grande Fratello in due edizioni: l'indiscrezione di Dagospia sulla volontà del conduttore

Grande Fratello 2025 rivoluzionato: doppia edizione Nip e Vip

Tra le grandi novità della prossima stagione televisiva targata Mediaset, ce n’è una che riguarda da vicino il Grande Fratello 2025. Dopo le ultime edizioni “extra-large” dalla lunga durata, l’ultima addirittura iniziata a settembre e conclusa a fine marzo, l’azienda avrebbe attuato una strategia differente per ridurre non solo i tempi del reality ma anche il carico di lavoro da parte del conduttore. E così, come emerso dalle ultime indiscrezioni, il reality sarà spaccato in due, in attesa però di comunicazioni ufficiali.

Alessandro Calabrese nuovo concorrente del Grande Fratello Gold?/ "Contattato dalla produzione"

La prima versione sarà condotta da Simona Ventura e dovrebbe andare in onda tra settembre e dicembre 2025 con un’edizione “Nip”, composta da personaggi sconosciuti e mai apparsi in tv: al bando dunque tiktoker e influencer e volti che hanno avuto anche solo un minimo di esperienza televisiva o di notorietà social. La seconda edizione sarà invece “Vip” e coinvolgerà volti noti e anche vecchie e gradite conoscenze del Grande Fratello, che hanno fatto la storia del reality, e sarà condotta dal confermatissimo Alfonso Signorini.

Grande Fratello, Enzakkione nuovo concorrente NIP?/ L'indiscrezione sull'amico di Gianmarco Steri

Alfonso Signorini, la richiesta di spezzare il Grande Fratello in due è sua?

Ma com’è nata l’idea di spezzare il Grande Fratello in due edizioni brevi e distinte, rompendo di fatto con il passato? Secondo quanto riportato da Dagospia, la richiesta sarebbe arrivata direttamente da Alfonso Signorini, che già in passato si pronunciò in merito alla volontà di ridurre la durata del reality a soli 3 mesi, come accadeva nelle prime edizioni. “Il prossimo Grande Fratello (e, in generale, i prossimi reality Mediaset) non avrà una durata ‘monstre’ come avvenuto negli ultimi anni“, si legge sul portale.

Grande Fratello 2025 rimandato?/ Indiscrezione sulla data d'esordio: ecco quando inizia il reality

E, in merito alla richiesta del conduttore, si specifica che “non poteva sopportare di nuovo la durata monstre del Grande Fratello: voleva lavorare meno“. Per questo motivo “si dice sia dipeso da lui ‘spaccare’ il reality in due tranche“, con Mediaset che avrebbe dunque accontentato la sua volontà. Inoltre, potrebbero ridursi anche i tempi delle singole puntate: l’obiettivo è snellire le dirette, evitare di andare avanti sino all’1.30 di notte e possibilmente chiudere intorno a mezzanotte e mezza. Rivoluzione in atto, dunque, per uno dei reality più amati della tv.