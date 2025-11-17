Domenico D'Alterio, non è finita con Valentina: l'annuncio nella casa del Grande Fratello

Il triangolo Domenico-Valentina e Benedetta torna a fare scintille al Grande Fratello, anche a distanza. Il concorrente del Grande Fratello è tornato a parlare della sua storia con Valentina, la moglie dalla quale ha avuto un figlio e che sembra aver deciso di mettere un punto alla loro storia dopo l’avvicinamento con Benedetta Stocchi nella casa più spiata d’Italia. Domenico torna a strizzare l’occhio alla possibilità di tornare con la donna una volta che si saranno spente le luci del programma. Sulla situazione sentimentale piuttosto ingarbugliata, Domenico ha confidato: “Non è finita” ha detto promettendo dunque nuovi sviluppi riguardo alla sua volontà di tornare dalla donna. Intanto D’Alterio prosegue il suo percorso al Grande Fratello e continua anche la fase di allontanamento da Benedetta Stocchi.

Tina Cipollari, l'apprensione per i figli, il legame con i fratelli e l'amore/ "Sono single perché..."

“Sto faticando a fare questo cambiamento perché non è stata una cosa voluta” ha detto invece Benedetta Stocchi che starebbe accusando in maniera importante l’allontanamento da Domenico D’Alterio nel quale aveva trovato un punto di riferimento.

Domenico D’Alterio torna da Valentina? La chiusura sui social

Tra Domenico D’Alterio e Valentina l’esperienza non sembra del tutto finita, visto che l’attuale concorrente del Grande Fratello ha manifestato la volontà di ricomporre la crepa con la donna, innescata a causa dell’avvicinamento a Benedetta.

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli in crisi?/ I rumor preoccupano i fan: “Hanno preso una decisione”

Non è dunque finita tra loro e vedremo se ci sarà un nuovo confronto nelle prossime puntate del programma. Intanto la situazione continua a essere di chiusura, almeno dal punto di vista della donna che non pare intenzionata a dare una nuova possibilità al marito, almeno per adesso.