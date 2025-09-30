Domenico D'Alterio, il concorrente del Grande Fratello riconosciuto sui social: "Anche gli operai devono essere sexy"

Tra i concorrenti che hanno varcato la porta rossa ieri sera abbiamo trovato Domenico D’Alterio, uno dei protagonisti che ha maggiormente catturato l’attenzione dei telespettatori in queste prime ore. Lo stesso personaggio ha scatenato la curiosità del pubblico quando alcuni utenti hanno notato alcuni suoi video sexy sui social, questione che ovviamente ha suscitato ulteriore curiosità.

In passato Domenico D’Alterio vantava un profilo su X (che è stato cancellato) molto seguito in particolare da molti ragazzi gay, nonostante l’attuale concorrente del Grande Fratello avesse specificato di essere etero, ma di essere rispettoso di qualsiasi scelta. Domenico, che ha ribadito anche in alcuni video il suo interesse per il genere femminile, riguardo ai suoi contenuti social notati dai follower ha ironizzato: “Anche noi operai dobbiamo essere sexy!” D’Alterio è stato infatti riconosciuto da alcuni fan, che subito sono tornati indietro con la mente fino al momento dei video.

Domenico D’Alterio e la vita da papà: “La inizio ogni giorno dalle 4.30”

Nel video di presentazione al Grande Fratello, Domenico D’Alterio si è presentato raccontando il suo passato e soffermandosi ovviamente anche sulla sua vita attuale. Oltre al lavoro, il concorrent del Grande Fratello è padre di Paola, nata dalla sua storia d’amore con Valentina, nata ormai un decennio fa:

“Nella vita faccio l’operaio, ho iniziato a 15 anni a lavorare. Ho fatto il venditore di detersivi, il venditore di granite sulle spiagge e il fruttivendolo! Alle 4 e mezzo finisco la giornata d’operaio e inizia la giornata da papà, mia figlia Paola è la mia gioia, una bellissima bambina dai riccioli d’oro. Io e Valentina stiamo da dieci anni insieme, sono dieci anni che mi sopporta” ha raccontato Domenico D’Alterio dicendosi orgoglioso della sua famiglia e della vita divisa in due, tra la professione che gli occupa gran parte della giornata e ovviamente le questioni di famiglia.

