Domenico D’Alterio messo a dura prova dopo lo scontro con Valentina al Grande Fratello: come si comporterà d’ora in poi con Benedetta?

Qualcosa bisognerà pur inventarsi per cercare di tenere a galla un reality show che sta affondando settimana dopo settimana. Di questo passo potrebbe fare la fine di The Couple, chiuso dopo pochissime puntate. Comunque sia ieri c’è stato l’arrivo di Valentina, che ha voluto rimproverare il compagno Domenico D’Alterio per via del suo avvicinamento a Benedetta nella casa del Grande Fratello.

C’è solo amicizia tra loro: a dichiararlo ci hanno pensato i diretti interessati, e anche altri coinquilini lo hanno appoggiato, dicendo che non c’è alcuna malizia. Francesca, però, ha aggiunto che forse vedendo da casa ciò che ha visto avrebbe reagito nella stessa maniera: “Ti fa capire che ti ama e che tiene a te”.

Domenico D’Alterio si è detto “deluso” dopo l’incontro con la compagna Valentina perché tra lui e Benedetta c’è solamente una sana amicizia. Tra l’altro lei ai compagni ha confessato di vederlo come una sorta di fratello maggiore. Lui è convinto di aver fatto passare un bel messaggio: “Non deve esserci per forza qualcosa di malizioso tra un uomo e una donna”.

Come si comporterà d’ora in poi il concorrente del Grande Fratello? “Certe cose le eviterò, ma con voi sarò sempre me stesso”. Francesca gli ha dato ragione, ma gli ha anche consigliato di dare delle dimostrazioni alla sua compagna onde evitare che continui a pensare male.

