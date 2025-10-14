Grande Fratello, Domenico ha tradito la fidanzata Valentina prima di entrare nella Casa? Spunta segnalazione: "Chattato con lui per anni"

Domenico D’Alterio ha tradito la sua fidanzata Valentina prima del Grande Fratello? Spunta una clamorosa segnalazione

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello di Simona Ventura ed a catturare l’attenzione dei telespettatori e soprattutto del popolo del web è stato l’accesissimo confronto tra Domenico D’Alterio e la fidanzata Valentina che ha fatto irruzione in Casa come una furia per attaccare il suo compagno colpevole di essersi avvicinato troppo a Benedetta Stocchi. “Non mi hai portato rispetto!” ha urlato Valentina, aggiungendo poi: “Io sono passata sopra tante, troppe cose e ancora oggi chiudo gli occhi e vado avanti. Però riaprire ferite del passato a me non va bene”.

Valentina ha insinuato di essere stata tratta male in passato dal suo fidanzato Domenico ben prima che entrasse nella Casa del Grande Fratello. Domenico ha tradito Valentina prima di entrare al Grande Fratello? A quanto pare si ed a rivelarlo è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano che ha riportato due segnalazioni bomba di presunte ‘amanti’ del gieffino nelle scorse ore. Pare infatti che Domenico sia molto attivo sui social e spesso intrattenga lunghe conversazioni con altre donne all’oscuro della sua fidanzata Valentina.

Grande Fratello, Domenico travolto dalle segnalazioni: “Tradisce da anni la fidanzata Valentina

Scendendo nel dettaglio l’esperta di gossip Deianira Marzano ha riportato delle segnalazioni su Domenico D’Alterio che pare da anni tradisca la sua fidanzata Valentina. “A me sono già arrivati tre messaggi di ragazze con cui si scriveva e voleva incontrarsi con loro” ha rivelato la Marzano e non è tutto perché poco dopo ha pubblicato il messaggio di una di queste ragazze, presunta ‘amante’ di Domenico del Grande Fratello.

La donna in questione ha scritto: “Per tutto il tempo che ho chattato con lui non ho mai saputo dell’esistenza di Valentina. Mai messo una foto, mai messo nulla con lei…e sono anni e anni che ci seguiamo! Follia, lei si preoccupa di quello che vede al GF ma perché non vede un attimo le chat oppure lo sa e stanno facendo solo hype per stare in tv già che su Tik Tok lui ci prova da una vita ma nulla?”.

