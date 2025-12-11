Polemica a Bari Vecchia, Donatella Mercoledisanto ride alla battuta su Omer: i fan insorgono, lei si giustifica così.

Donatella Mercoledisanto è stata eliminata durante la semifinale, dopo che Omer Elomari l’aveva nominata. E così, dopo aver fatto ritorno a Bari Vecchia, ecco che tutti i fan le hanno dimostrato tutto l’affetto del mondo, accogliendola con tanto calore. Tra loro anche la famosa Tiktoker Mariella Scaringella, la quale si è resa protagonista di una gaffe che ha fatto infuriare i fan del Grande Fratello.

Cos’è successo? La star di TikTok ha preso in mano il microfono e ha offeso Donatella Mercoledisanto e Omer Elomari, per poi mettersi a ridere. E dopo il video, circolato sui social, Donatella ha dovuto chiedere scusa ai fan di Omer per la figuraccia. “Ragazzi, vi chiedo scusa. Mi riferisco ai fan di Omer. Io, credetemi, non sono social, non sono niente. Se è stato detto qualcosa dalla ragazzina che ha fatto quel discorso, quelle cose… credetemi, prima non sapevo nulla. E poi, l’avete vista? Quanto era tenera e dolce? Che cosa le potevo dire?“.

Donatella Mercoledisanto tranquillizza i fan: “Non ho nulla contro Omer“

Donatella Mercoledisanto ha girato un video sul suo profilo Instagram spiegando cos’è successo con Mariella Scaringella: “Comunque, credetemi raga, io voglio bene a tutti là dentro come fossero figli. E con Omer rido, scherzo, ma gli voglio bene”, ha continuato l’ex concorrente del Grande Fratello. La gieffina ha poi aggiunto che lunedì aspetterà con ansia di scoprire chi ha vinto: “Ragazzi, io non sono social, quindi qualche peccato di linguaggio me lo dovete concedere. Comunque, che vinca il migliore, davvero. E lunedì sarò lì ad aspettare il vincitore”. E infine, ha chiarito di non avere nulla contro Omer: “Credetemi, ragazzi, con il cuore in mano: non ho nulla con Omer, ma state scherzando? Io ho cucinato chili e chili di carne a Omer e gli voglio bene. Ribadisco davvero il concetto: che vinca il migliore, per me sono tutti come figli. Credetemi, l’avete visto. E vi chiedo di nuovo scusa, ma state scherzando… dai.”.